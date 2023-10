Svaz: Stát nemá ucelenou politiku pro rozvoj takzvaných zelených plynů v ČR

Praha 6. října (ČTK) - Rozvoj takzvaných zelených plynů v Česku, zejména pak biometanu a zeleného vodíku, brzdí absence ucelené politiky státu, upozornil Svaz moderní energetiky a další zástupci oboru. Vládní cíl počítá do roku 2030 s výrobou 500 milionů metrů krychlových biometanu ročně, což je téměř pětsetkrát více než nyní. Podle svazu je cíl reálný, volá však po silnější podpoře firem a úpravě legislativy.

V současnosti se v Česku vyrábí kolem 1,2 milionu metru krychlových biometanu za rok. Vládní cíl počítá v roce 2030 s 500 miliony metrů krychlových biometanu ročně a podle nedávno schválené evropské směrnice by tuzemská výroba měla stoupnout až k 700 milionů metrů krychlových, uvedl svaz. Produkce zeleného vodíku by pak podle něj měla být až ke 40.000 tunám za rok.



Rozvoji produkce biometanu a zeleného vodíku se ve čtvrtek věnovala konference v Litomyšli. Té se kromě oborových zástupců účastnila například předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). "Shodli jsme se, že potenciál těchto zdrojů je velký, ale současně existuje několik překážek k jejich většímu využívání. Část z nich mohou odstranit i politici, zejména v oblasti legislativy. Takové kroky mají moji plnou podporu," uvedla Pekarová Adamová.



Podle svazu mají tuzemské firmy a investoři zájem se na rozvoji domácích výrobních kapacit zeleného vodíku a biometanu podílet, stát by však v jejich podpoře měl zrychlit. "Chybí nám rozhodnutí na úrovni vedení státu, že chceme biometan vyrábět. Zásadní je vytvoření stabilního a předvídatelného prostředí pro investory, zavedení provozní podpory i vyšší motivování zákazníků ke spotřebě tohoto zeleného plynu," řekl vedoucí sekce Biometan v Českém sdružení pro biomasu (CZ Biom) Martin Schwarz.



Podle Pavla Dočekala ze společnosti GasNet chybí zejména strategické cíle, motivační prostředí a legislativní rámec, který by umožnil například i mísení vodíku se zemním plynem či biometanem.



"Zelené plyny, ať už obnovitelný vodík nebo biometan, budou hrát jednu z klíčových rolí v celé dekarbonizaci české ekonomiky a energetiky," uvedl generální ředitel ČEZ Esco Kamil Čermák. Podle něj je možné oba zelené plyny vyrábět v Česku. "Pro produkci biometanu nabízí příležitosti využití biologických odpadů nebo udržitelného zemědělství a zelený vodík sehraje klíčovou roli ruku v ruce s rozvojem větrných a solárních elektráren," podotkl Čermák.



Podle Českého plynárenského svazu se v loňském roce biometan podílel na celkové spotřebě zemního plynu v silniční dopravě z více než třetiny. Kromě toho je biometan využíván také v plynárenské distribuční síti, kdy funguje jako zdroj tepelné energie pro domácnosti či podniky. V České republice jsou v současné době k plynárenské síti připojené tři výrobny biometanu. Ještě během letošního roku by měly být připojeny další tři nové stanice.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 6. 10. 2023

