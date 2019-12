Svaz moderní energetiky: Nechceme ihned odstavit uhelné zdroje

Praha 30. května (ČTK) - Cílem Svazu moderní energetiky není okamžité odstavení jaderných a uhelných zdrojů v Česku, ale evoluce, která do roku 2030 výrazně otevře prostor pro využívání obnovitelných zdrojů, akumulace nebo chytrých sítí. V rozhovoru s ČTK to řekl programový ředitel svazu Martin Sedlák. Robustnímu vývoji energetiky by se podle něj mělo ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) přizpůsobit změnou své struktury a přípravou nejrůznějších scénářů budoucího vývoje.

"Aktuální koncept energetiky na MPO odpovídá klasickému starému rozdělení. Pokud chce nový pan ministr Karel Havlíček (za ANO) podporovat inovace, tak by bylo dobré se podívat na strukturu řízení resortu a změnit ji, aby si jednotlivé segmenty energetiky byly sobě rovny. To znamená vytvořit tam sekci pro moderní energetiku, případně jmenovat pro tuto oblast vládního zmocněnce," uvedl Sedlák.

Ministerstvo uvedlo, že změnu organizační struktury neplánuje. "Vyvážený energetický mix se zohledněním nových trendů, bezpečné a spolehlivé dodávky včetně zajištění konkurenceschopnosti průmyslu a přijatelné ceny pro konečné zákazníky v ČR jsou prioritou MPO. Dosažení tohoto cíle předpokládáme v rámci zachování současné organizační struktury i ve vztahu k personální a finanční politice vlády," sdělil ČTK náměstek Havlíčka pro energetiku René Neděla.

Sedlák míní, že je reálné, aby do roku 2030 vzrostla roční výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů v ČR ze současných necelých deseti terawatthodin (TWh) alespoň na dvojnásobek. Proti solárnímu boomu na přelomu desetiletí podle něj lze například fotovoltaické moduly pořídit o 80 až 90 procent levněji. Celková výroba elektřiny v Česku podle Energetického regulačního úřadu stoupla na 88 TWh. Největší podíl (43 procent) připadal na hnědouhelné elektrárny, následovaly elektrárny jaderné.

"Nemáme problém s tím, že stát kalkuluje s výstavbou nových jaderných reaktorů, pokud transparentně ukáže, zda je krok výhodný nebo ne. Kapacita by se ale neměla soustředit pouze na jádro. Strategie státu má být otevřená také pro rozvoj obnovitelných zdrojů v elektroenergetice - zmapovat, kolik to může ze současného potenciálu dát. Elektřina z obnovitelných zdrojů pomůže zajistit energii místo uhelných zdrojů, které se budou dříve nebo později odstavovat," uvedl Sedlák. Dovede si představit, že bude na přechodné období jako doplněk k obnovitelným zdrojům využíván plyn.

Změna v moderní energetice se podle něj v Česku uskutečňuje zdola, například tím, že některá města využívají elektrobusy. "Potenciál tady je. Nemusíme být rovnou Německem, ale můžeme se podívat na úspěšné koncepty dalších států, jako je kupříkladu Izrael nebo pobaltské země," uvedl.

Svaz moderní energetiky (SME) vznikl loni. Chce do debaty o energetice přinášet evropské impulsy ve vývoji a výrobě progresivních technologií. Cílem svazu je také pomoci českým firmám z oboru proniknout na světové trhy. Letos v dubnu SME představil představil plán Nová energie Česka. Cílem je prosadit podmínky pro růst obnovitelných zdrojů, snižování energetické náročnosti budov nebo podpora elektromobility.

Členy svazu jsou například Aliance pro energetickou soběstačnost, Asociace pro akumulaci a baterie AKU-BAT CZ, Spolek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla COGEN Czech, Česká technologická platforma pro Smart Grid, Solární asociace, Česká fotovoltaická asociace nebo Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

Sedlák působí také jako ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost (AliES). ČTK řekl, že v tomto sdružení by se rád přesunul na pozici jakéhosi strategického kouče a plně se plánuje soustředit na práci v SME. "V AliES budeme hledat nový tým lidí, který by měl alianci posunout vpřed například v tématech energetické nezávislosti," dodal.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 30.5.2019

