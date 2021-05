Šumperští v pilotním projektu vytřídili za dva týdny tunu gastroopadu

Šumperk 20. května (ČTK) - Zhruba tunu kuchyňského odpadu, která by jinak skončila na skládce směsného odpadu, vytřídili obyvatelé Šumperku za první dva týdny od zahájení pilotního projektu na třídění gastroodpadu. Ve druhém týdnu lidé do speciálních nádob odložili dvojnásob tohoto typu odpadu než první týden, informovala ČTK mluvčí šumperské radnice Soňa Singerová. Podle zástupců radnice je Šumperk prvním městem v republice, které se do třídění gastroodpadu pustilo.

Foto: Archiv CZ Biom



Ve druhém týdnu trvání projektu vytřídili lidé 665 kilogramů gastroodpadu, nejvíce z lokality Javoříčko, v ulici ČSA a na sídlišti Evaldova v Rapotíně. "Činili se i zaměstnanci města, kteří vytřídili přes 30 kilogramů. Prakticky ve všech nádobách byl ve srovnání s předchozím týdnem dvojnásobek odpadu, což je skvělý výsledek," uvedl místostarosta Jakub Jirgl (ANO), který má na starost životní prostředí a odpadové hospodářství.

O odvoz a zpracování obsahu se stará společnost provozující bioplynovou stanici v sousedním Rapotíně, kde se tento dosud nevyužívaný odpad zpracovává na zelenou elektřinu, teplo a biometan. Lidé podle zástupců společnosti dodržují doporučovaný postupu třídění. "Lidé, kteří se do projektu zapojili a objednali si nádobu na gastroodpad, tam dávali přesně to, co měli. Prakticky vše bylo v mikrotenových sáčcích nebo pytlech na odpad. Nikde nebyl kolem nádob nepořádek. Jsem rád, že Šumperany pilotní projekt oslovil, a musím je pochválit, jak k němu přistupují," doplnil místostarosta.

Zhruba čtyři desítky nádob na gastroodpad byly po Šumperku rozmístěny v pondělí 3. května. Od poloviny května si mohou obyvatelé v Informačním centru na Hlavní třídě a na radnici na náměstí Míru zakoupit za sto korun i domácí nádoby na gastroodpad, dodal Jirgl.

Dosud obyvatelé Šumperku třídili papír, plast, sklo, nápojový karton, bioodpad, kovy, textil, jedlé oleje a tuky, nádoby na kuchyňský odpad jsou další položkou. Město se tímto krokem snaží snížit objem směsného odpadu. Podle posledních analýz totiž zabírají zhruba 30 procent popelnic na směsný odpad zbytky z kuchyně.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 24. 5. 2021

Tweet

Datum uveřejnění: 20. května 2021

Poslední změna: 24. května 2021

Počet shlédnutí: 16