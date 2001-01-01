Zprávy z tisku
Šumavské Hartmanice musí opravit kotelnu na biomasu pro vytápění domů
Hartmanice (Klatovsko) 18. listopadu (ČTK) - Hartmanice na Klatovsku vymění příští rok zhruba za 15 milionů korun dva kotle na biomasu, které vytápí a vyrábí teplou vodu téměř pro celé město. Na ekologické vytápění biomasou přešly Hartmanice před 25 lety jako první v Plzeňském kraji. ČTK to řekl starosta Pavel Valdman (SNK "Hartmanice 2018"). Šumavské město s necelou tisícovkou obyvatel připravuje na příští rok také kompletní přestavbu bývalé školky na komunitní dům až za 32 milionů Kč.
Foto: Albrecht Fietz@Pixabay.com
Kotle na dřevní štěpku v Hartmanicích jsou staré čtvrt století. "Podle toho, jak jsme jednali v jejich výrobci, tak nové budou stát asi 15 milionů korun. Chtěli bychom to stihnout co nejdříve, protože obsluha kotelny říká, že už je za pět minut dvanáct," řekl starosta.
Na nové kotle si budou Hartmanice muset půjčit. Podle starosty jsou sice vypsané dva dotační tituly ministerstva průmyslu, ale město na ně nedosáhne. "Jeden je pro firmy a pro teplárny, ne pro obce. Museli bychom vytvořit společnost s ručením omezeným, což nechceme," uvedl Valdman. Druhý je na výměnu kotle třeba z uhelného na štěpku, ale nikoli na rekonstrukci biomasové kotelny opět na biomasu.
Město podle starosty na vytápění nedoplácí, ale ani nevytváří velký zisk. "Snažíme se, abychom udrželi zařízení v chodu a měli dobrou cenu tepla pro lidi," uvedl starosta. Loni Hartmanice rekonstruovaly střechu skladu paliva a rostla cena štěpky vinou dražší kulatiny. Teplo zdražilo na 900 Kč/GJ a stejná cena platí i letos. Například Plzeňská teplárenská, největší dodavatel tepla na západě Čech, prodává letos lidem teplo na 860 Kč/GJ s DPH, což je podle firmy nejnižší cena z tepláren v ČR.
"Výrazně stoupla cena kulatiny, která je teď 3200 za kubík smrkové hmoty. Tím pádem šla nahoru i cena štěpky," řekl Valdman. Hartmanice sice vlastní 433 hektarů lesa, ale kvalitní dřevařskou štěpku nakupují od subdodavatelů.
Podle Valdmana je zatím štěpky dostatek. "Ale uvidíme, jak se bude vyvíjet situace, až zavřou všechny uhelné doly. V roce 2030 by se mělo odstavit uhlí, takže jestli bude štěpka stačit pro všechny a jaká bude její cena, to je prostě ve hvězdách," řekl. Dodal, že v době nedávné energetické krize platily rakouské a německé firmy 1200 korun za metr krychlový štěpky.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 18. 11. 2025
Poslední změna: 24.11.2025
Počet shlédnutí: 0
Šumavské Hartmanice musí opravit kotelnu na biomasu pro vytápění domů
Hartmanice (Klatovsko) 18. listopadu (ČTK) - Hartmanice na Klatovsku vymění příští rok zhruba za 15 milionů korun dva kotle na biomasu, které vytápí a vyrábí teplou vodu téměř pro celé město. Na ekologické vytápění biomasou přešly Hartmanice před 25 lety jako první v Plzeňském kraji. ČTK to řekl starosta Pavel Valdman (SNK "Hartmanice 2018"). Šumavské město s necelou tisícovkou obyvatel připravuje na příští rok také kompletní přestavbu bývalé školky na komunitní dům až za 32 milionů Kč.
Kotle na dřevní štěpku v Hartmanicích jsou staré čtvrt století. "Podle toho, jak jsme jednali v jejich výrobci, tak nové budou stát asi 15 milionů korun. Chtěli bychom to stihnout co nejdříve, protože obsluha kotelny říká, že už je za pět minut dvanáct," řekl starosta.
Na nové kotle si budou Hartmanice muset půjčit. Podle starosty jsou sice vypsané dva dotační tituly ministerstva průmyslu, ale město na ně nedosáhne. "Jeden je pro firmy a pro teplárny, ne pro obce. Museli bychom vytvořit společnost s ručením omezeným, což nechceme," uvedl Valdman. Druhý je na výměnu kotle třeba z uhelného na štěpku, ale nikoli na rekonstrukci biomasové kotelny opět na biomasu.
Město podle starosty na vytápění nedoplácí, ale ani nevytváří velký zisk. "Snažíme se, abychom udrželi zařízení v chodu a měli dobrou cenu tepla pro lidi," uvedl starosta. Loni Hartmanice rekonstruovaly střechu skladu paliva a rostla cena štěpky vinou dražší kulatiny. Teplo zdražilo na 900 Kč/GJ a stejná cena platí i letos. Například Plzeňská teplárenská, největší dodavatel tepla na západě Čech, prodává letos lidem teplo na 860 Kč/GJ s DPH, což je podle firmy nejnižší cena z tepláren v ČR.
"Výrazně stoupla cena kulatiny, která je teď 3200 za kubík smrkové hmoty. Tím pádem šla nahoru i cena štěpky," řekl Valdman. Hartmanice sice vlastní 433 hektarů lesa, ale kvalitní dřevařskou štěpku nakupují od subdodavatelů.
Podle Valdmana je zatím štěpky dostatek. "Ale uvidíme, jak se bude vyvíjet situace, až zavřou všechny uhelné doly. V roce 2030 by se mělo odstavit uhlí, takže jestli bude štěpka stačit pro všechny a jaká bude její cena, to je prostě ve hvězdách," řekl. Dodal, že v době nedávné energetické krize platily rakouské a německé firmy 1200 korun za metr krychlový štěpky.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 18. 11. 2025
Poslední změna: 24.11.2025
Počet shlédnutí: 0