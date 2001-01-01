Zprávy z tisku
Studie: Transformaci české energetiky může zbrzdit úbytek kvalifikovaných lidí
Praha 2. února (ČTK) - Transformaci české energetiky může v budoucnu zpomalit nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Ti budou zapotřebí pro další technologický vývoj a digitalizaci v oboru, současné tempo růstu počtu absolventu technických oborů v Česku ovšem potřebám trhu nestačí. Zhruba 15 procent současných pracovníků v energetickém inženýrství navíc půjde v příští dekádě do penze. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Kearney. Podle ní bude nutné do roku 2030 přijmout po celém světě přes 1,5 milionu nových odborníků v energetice, v ČR půjde o stovky až tisíce lidí.
Foto: PIRO4D@Pixabay.com
Česko tak bude muset pro přechod na nové energetické zdroje vedle investic do technologií výrazně posílit i vzdělávání kvalifikovaných odborníků, uvedla firma. Při dalším rozvoji elektromobility, rostoucí potřebě chlazení budov či nárocích datových center se totiž očekává nárůst poptávky po energiích o desítky procent. Energetika tak bude podle studie potřebovat stále více expertů na digitalizaci oboru a nové technologie.
"Energetika prochází největší proměnou za poslední desítky let – a lidé jsou její klíčovou součástí. Bez kvalifikovaných odborníků nebude možné využít potenciál nových technologií ani naplno realizovat projekty, které mají posílit českou energetickou soběstačnost – od výstavby nových bloků v Dukovanech až po rozvoj obnovitelných zdrojů a modernizaci přenosových či distribučních sítí," řekl Martin Kuča z Kearney.
Připomněl, že tlak na nábor a vzdělávání nových odborníků budou zvyšovat i odchody současných pracovníků do penze. V příštích deseti letech by mohlo jít až o 15 procent současných odborníků.
Na nové požadavky se proto snaží reagovat i univerzity. "Nedostatek odborníků v energetice vnímáme jako jednu z největších výzev současnosti. Na Fakultě elektrotechnické ČVUT se proto snažíme systematicky posilovat zájem mladých lidí o technické a energetické obory – modernizujeme výuku, propojujeme ji s informatikou, datovou analýzou a umělou inteligencí a už během studia zapojujeme studenty do reálných projektů s firmami," řekl děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze Petr Páta. Počet studentů podle něj postupně roste.
Podle studie ale zatím ne dostatečně rychle, po vzoru ze zahraničí proto doporučuje zintenzivnění spolupráce mezi vládou, firmami a univerzitami. Mezi možné kroky státu zmiňuje například stipendijní programy, granty na výzkum nebo cílenější využívání evropských peněz. Investice by přitom podle poradenské firmy měly směřovat především do oblastí s největším strategickým významem, jako jsou obnovitelné zdroje, akumulace, chytré sítě a kybernetická bezpečnost.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 2. 2. 2026
