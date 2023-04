Studie: Česko může do roku 2030 zvýšit podíl obnovitelné energie na 33 procent

Praha 11. dubna (ČTK) - Česko je schopné do roku 2030 zdvojnásobit podíl obnovitelné energie na spotřebě a zvýšit ho tak na 33 procent. Může k tomu přispět zejména sluneční a větrná energie a zvýšení energetické účinnosti. Vyplývá to ze studie, která vznikla ve spolupráci expertních týmů Fakta o klimatu a Frank Bold. ČTK dnes o výsledcích studie informovali její autoři. Ministerstvo životního prostředí považuje potenciál rozvoje obnovitelných zdrojů energie (OZE), který studie uvádí, za reálný. V případě podílu OZE k roku 2030 se musí počítat nejen s výrobou z OZE, ale i s celkovou konečnou spotřebou, kde studie správně počítá i s potenciálem energetických úspor, sdělil ČTK ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Tým analytiků a expertů Fakta o klimatu usiluje o věcnou a na ověřených datech založenou diskusi o klimatických změnách, expertní skupina Frank Bold poskytuje právní expertizy a také poradenství pro energetiku a zelené finance. "Z naší studie vyplývá, že dokážeme do roku 2030 získávat z obnovitelných zdrojů celou třetinu naší spotřeby. K tomu nám pomohou úspory a biomasa, ale především rozvoj obnovitelné energie ze slunce a větru. Fotovoltaika zažívá v posledním roce velký rozmach. Jak ale ukazují naše data, je potřeba podobně nastartovat i rozvoj energie větrné," uvedl Jan Krčál z Fakt o klimatu.

Krčál i další spoluautorka studie Laura Otýpková z Frank Bold poukázali na to, že invaze Ruska na Ukrajinu posílila tlak na transformaci evropské energetiky k ekologickým zdrojům a také snahy Evropské unie o snižování emisí skleníkových plynů. Legislativa v Česku už podle Otýpkové usnadnila pořízení solárních elektráren na střechy domů. "Čekají na nás ale další úkoly - vláda si musí stanovit ambiciózní cíl pro rozvoj obnovitelných zdrojů ve svých strategických dokumentech. K jeho naplnění budou potřeba další legislativní změny - otevření energetického trhu novým hráčům a zavedení chytrých řešení v měření i optimalizaci spotřeby a výroby," dodala.

Vláda podle Hladíka právě připravuje aktualizaci Národního energeticko-klimatického plánu, který by měl být hotový koncem června. Následně projdou aktualizací i další superstrategické materiály jako Státní energetická koncepce a Politika ochrany klimatu v ČR. "Mimo to probíhají práce na dalších opatřeních, která studie zmiňuje. Ministerstvo životního prostředí se právě zabývá mimo jiné mapováním "go to“ zón nebo zjednodušením povolování OZE a formulací podmínek pro energetické komunity v novele energetického zákona," uvedl ministr.

Hlavními překážkami pro rychlý rozvoj energie z větru a slunce v Česku je podle Otýpkové vedle legislativy také dostupnost přenosové a distribuční infrastruktury. Přitom právě solární a větrná energie by měla podle studie ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie přispět nejvýrazněji. Podíl je nyní asi 17 procent, naprostá většina této energie pochází z různých forem biomasy. Energie ze slunce a větru může podle studie do roku 2030 zvýšit podíl obnovitelné energie v Česku o 6,2 procentního bodu.

Dalších 5,8 procentního bodu dokáže Česko získat zvýšením energetické účinnosti, tedy hlavně zateplováním, výrazně vyšším využitím tepelných čerpadel a rozvojem elektromobility, uvádí studie. Počítá také s tím, že dalším rozvojem využívání udržitelné biomasy, včetně cíleně pěstované biomasy, je možné podíl obnovitelné energie v Česku zvýšit do roku 2030 o čtyři procentní body.

Evropská unie by měla v roce 2030 podle březnové dohody členských států a Evropského parlamentu produkovat z obnovitelných zdrojů 42,5 procenta celkové spotřeby energie. Dohoda zvýšila předchozí závazek, který byl 32 procent. Závazek se týká unie jako celku, řada členských zemí včetně Česka má národní cíle výrazně níže.

