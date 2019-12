Studentský závod předvedl budoucnost čisté dopravy

Ostrava 19. dubna 2019 - Horizon Grand Prix, 17. - 18. 4. 2019. Pátý ročník vytrvalostních závodů autíček na vodíkový pohon zná své vítěze! V červnu budou Českou republiku na světovém finále reprezentovat týmy Motol Speeders a Werk Team 1. Na místě byly také k vidění nejnovější elektromobily a návštěvníci si mohli vyzkoušet alternativní způsoby dopravy.

Ostravské Trojhalí Karolina bylo svědkem dvou dnů dramatických závodů Horizon Grand Prix. Dvacet sedm talentovaných středoškolských týmů z celé země se sjelo do Moravskoslezského kraje závodit se svými modely aut na vodík. Akce je vyvrcholením vzdělávacího programu, ve kterém se žáci a žákyně učí o změně klimatu, možnostech obnovitelných zdrojích a sestavují vlastní model 1:10 auta s vodíkovým palivovým článkem.

Cílem náročného závodu bylo objet na dráze co nejvíce kol během šesti hodin. To se podařilo hlavním vítězům Motol Speeders z pražské Střední průmyslové školy dopravní. "Zlatý hattrick" zkompletoval také již zkušený Werk Team 1 z SOŠ Třineckých železáren, který se stal vítězem druhého závodního dne. O napínavost obou závodních dní se však postaraly dramatické závěry všech týmů, což dokazuje i fakt, že se vedoucí pozice měnily ještě i pár sekund před koncem.

Studentské týmy měly letos nově šanci představit své dovednosti i odborné komisi složené se zástupců partnerských firem, zástupců Moravskoslezského kraje i města Ostrava. "Zaujal mě zejména vlastní zájem a motivace studentů středních škol rozvíjet se, jde vidět, že o šikovné inženýry v budoucnu nebude nouze," pochvaloval si jeden z porotců Daniel Minařík, energetický manažer města Ostravy. Za pravdu mu dává i jeden z účastnících se mladých inženýrů Pavel Hrstka: "Mojí motivací je získat dobrou práci. Díky této soutěži jsem se naučil princip palivového článku a spolupracovat s ostatními. Jsem ve druháku a vím, že po střední chci pokračovat na vysokou a najít si práci, která se těmito technologiemi zabývá."

Ač mají v této soutěži zatím navrch technické obory, program Horizon Grand Prix je otevřený všem středním školám. David Klement z Gymnázia Nad Alejí k účasti uvádí: "Připojil jsem se, protože do týmu potřebovali fyzika na počítání. Stavbu autíčka jsme si užili. Byť je mým zájmem spíše programování, naučil jsem se lépe pracovat s pájkou, elektronikou i 3D tiskem." "Je to neskutečné, co se tady studenti naučí za hodinu, by v knížkách hledali týden. Spojení zábavy a vzdělání je to nejlepší, co se může žákům dostat," uzavírá Stanislav Folwarczny, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro školství.

Společnost Horizon, která program poskytuje po celém světě, děkuje všem zapojeným učitelům a sponzorům, bez kterých by tato forma podpory technické vzdělanosti nebyla možná. Světové finále, na kterém se potkají nejlepší z 200 týmů z celého světa, se uskuteční 8. června v Praze v rámci Veletrhu vědy pořádaném Akademií věd ČR.

