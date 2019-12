Studenti bijí na poplach. Právem. Komora OZE podporuje dnešní globální stávku za klima

Dvanáct let má lidstvo na to, aby přešlo na udržitelný způsob fungování globální společnosti a odvrátilo tak nevratné poškození ekosystému, říká loňská zpráva Mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN (tzv. IPCC). [1] A za dvanáct let může nejméně čtvrtina veškeré energie spotřebované v Česku pocházet z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Tvrdí zástupci Komory OZE na základě opatrných scénářů z analýz dostupného potenciálu. Ministerstvo průmyslu a obchodu a Vláda by se měli k OZE postavit čelem.

V roce 2016 pocházelo z obnovitelných zdrojů jen 15 % energie a Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje, aby se podíl čisté energetiky do roku 2030 navýšil jen na necelých 21 % [2], protože prý tak to po nás Brusel chce. “Stát se při rozvoji čisté energetiky zaklíná požadavky v Bruselu a omezuje rozvoj obnovitelných zdrojů na co nejnižší úroveň. To je ale zásadní nepochopení. Obnovitelné zdroje máme rozvíjet co možná nejvíce kvůli změně klimatu, naší energetické bezpečnosti, pro lepší zdraví lidí a pro nové příležitosti pro naše firmy”, uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory OZE.

Komora OZE argumentuje, že rozvoj čisté energetiky má být tažen zájmem státu chránit klima a zdravé ovzduší pro své občany. A ne zdůvodňován nejnižším, pro Brusel ještě přijatelným příspěvkem ke společnému evropskému úsilí. V situaci, kdy větrné a fotovoltaické elektrárny jsou už dokonce levnější než jakékoliv jiné zdroje elektřiny, neobstojí ani argumenty o zdražování energie kvůli dotacím. “Navíc, aby nové projekty obnovitelných zdrojů uspěly v cenové soutěži se starými, účetně už odepsanými a tedy velmi levnými zdroji, bude mít vláda k dispozici desítky miliard z výnosů z emisního obchodování. Přechod na čisté zdroje zaplatí znečišťovatelé, nikoliv spotřebitelé energie”, uvedl Chalupa.

Komora OZE se proto připojuje k signatářům výzvy Fridays for Future [3]: “Vyzýváme politiky, aby neprodleně začali jednat a učinili kroky nezbytné ke snížení emisí. Změny klimatu nejsou žádnou novinkou. Vědci a vědkyně před nimi varují svět již dlouho a upozorňují na to, že za nimi stojí lidská činnost. Víme taky, co dělat a jak se vyhnout nejhoršímu. Jediné, co chybí, je akce. “Komora OZE plně chápe znepokojení studentů nad postoji společnosti a politiků ke změnám klimatu a jednoznačně podporuje jejich apel na politiky, aby začali doopravdy konat”, dodal Štěpán Chalupa.

Členy Komory OZE jsou klíčové asociace zastupující všechny druhy obnovitelných zdrojů energie, včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí. Zhruba dvě třetiny české čisté energie pocházející z malých, decentralizovaných zdrojů pocházejí od členů Komory OZE.

Prameny

[1] Shrnutí zprávy IPCC (zde). Vycházíme ze scénáře udržet oteplování na maximu o 1,5 stupně Celsia. To znamená snížit globální emise CO2 na zhruba polovinu do roku 2030. To znamená, že máme 12 let na masivní snížení emisí pomocí silných nástrojů, nikoliv 12 let na přípravu nástrojů.

[2] Podíl 20,8 % energie z OZE v roce 2030 je cíl, který si Česko stanovilo v návrhu tzv. Národního energeticko-klimatického plánu. Ten v lednu odeslalo do Bruselu ke konzultaci stejně jako další země evropské osmadvacítky. Jde o návrh, jakým způsobem se ČR chce podílet na společném evropském úsilí (cíli) vyrábět v roce 2030 nejméně 32 % energie z OZE. Podrobněji v tiskových zprávách a analýzách Komory OZE (zde a na vyžádání)

[3] Viz web iniciativy (zde)

Zdroj: Tisková zpráva Komory OZE 15.3.2019

Tweet

Datum uveřejnění: 15. března 2019

Poslední změna: 15. března 2019

Počet shlédnutí: 3453