Ostrava 25. května (ČTK) - Strojírenské Vítkovice vyvíjejí plnicí stanici na vodík. Do pilotního projektu investují 30 až 40 milionů korun. Zároveň se s dalšími firmami z regionu podílejí i na vývoji první české lokomotivy na vodíkový pohon. Do provozu by plničku chtěly uvést v příštím roce. Novinářům to dnes řekl generální ředitel Vítkovic, a. s., Libor Witassek.

"Vítkovice se zaměřují na oblast vodíkové infrastruktury. Bavíme se především o skladování energie ve vodíku a tady si myslím, že tu technologii nějakým způsobem zvládnutou máme tak, aby byla možná ve využití v průmyslu," řekl. Vítkovice založily novou společnost Vítkovice Blue Planet, která bude technologie ukládání v plynech integrovat.

Vodík patří mezi obnovitelné zdroje. Lze jej získávat z vody a bývá označován za zdroj energie budoucnosti. "Dlouhodobě jsem uvažoval o tom, jak zapojit vodík do dopravy. A protože Vítkovice zvládly jako první lokomotivu na CNG, a to i v komerčním provozu, tak jsme oslovili některé české výrobce. Naším primárním zájmem je ale infrastruktura. Když tady budou jezdit vlaky, aby tady vznikly plničky," řekl Witassek.

Na vývoji se plničky podílí několik firem z holdingu Vítkovice Machinery Group, nejvýrazněji společnost Vítkovice Mechanika, ale také Vítkovice IT Solutions nebo polská dcera Vítkovice Milmet. Spolupracuje s nimi také lahvárna Vítkovice Cylinders ze skupiny Cylinders Holding, která stejně jako strojírenské Vítkovice patří ostravskému podnikateli Janu Světlíkovi.

"Mechanika vyrábí ocelové konstrukce, kontejnery, a zajišťuje veškerou elektrovýbavu a nakupuje kompresory a další díly. Milmet a Cylinders mají na starosti nádoby," řekl Witassek.

Ředitel řekl, že Vítkovice už mají první certifikáty na skladování vodíku v plničkách. "Nemáme problém už teď plničku poskládat a vyrobit. Spíš čekáme, aby byla lokomotiva, abychom to mohli spojit," řekl Witassek. U lokomotivy se podle něj řeší hlavně pohon. U vodíku jsou dvě možnosti. "Buď tam budou vodíkové články, které budou napájet elektromotor, nebo tam bude přímé spalování, takže jde o to vyvinout ty pohonné jednotky," řekl Witassek. Na jedno natankování by podle něj lokomotiva mohla ujet až 800 kilometrů.

Jan Bezděkovský z ministerstva dopravy řekl, že ministerstvo připravuje dotační program na rozvoj i vodíkových stanic. Bude v něm alokováno nějakých 100 milionů korun, což by mělo z 85 procent podpořit vznik tří až čtyř vodíkových stanic. "První musí být ty stanice. Jakmile budou stanice, tak věřím, že tady do nějakých dvou nebo tří let už můžeme mít alespoň nějakých sto vozidel. Důležitý bude i rozvoj vodíkové autobusové dopravy," řekl Bezděkovský.

