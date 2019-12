Středočeský kraj rozdělí na nové kotle od 4. října přes 500 mil.

Praha 22. září (ČTK) - Středočeský kraj začne přijímat žádosti v druhé výzvě dotací na nové ekologičtější kotle ve středu 4. října v 08:00. Rozdělí více než 502 milionů korun. Každý zájemce může získat příspěvek od 75.000 do 127.000 korun, v závislosti na typu nového kotle a lokalitě, ve které je jeho nemovitosti. Pokud by každý dostal nejnižší možný příspěvek, uspokojí kraj 6696 žadatelů. Reálně kraj přispěje zhruba pěti tisícům lidí. Žádost o dotaci budou moci zájemci zasílat až do 26. června 2018. Na tiskové konferenci to dnes uvedli ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) a hejtmanka kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Oproti minulé výzvě bude kraj přijímat žádosti jen elektronicky. Podle Brabce budou žádosti elektronicky přijímat všechny kraje vyjma Prahy. Některé kraje již příjem žádostí zahájily, podle ministra funguje elektronický systém bez problémů a nehroutí se.

V druhé výzvě už nebudou na rozdíl od první výzvy podporovány čistě uhelné kotle. "Podpora bude pouze pro tepelná čerpadla, kotle na biomasu, kombinované kotle a plynové kondenzační kotle," řekl Brabec. Příspěvky mohou získat lidé, kteří plánují výměnu starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v první a druhé emisní třídě.

Podle radního pro hospodářský a regionální rozvoj Věslava Michalika (STAN) bude moci každý bez ohledu na lokalitu až 120.000 korun. Sedm tisíc korun zbývajících do nejvyššího možného příspěvku je podle radního bonifikace, kterou dostanou lidé z prioritních lokalit, které ale nespecifikoval.

Do dvaceti dnů od podání elektronické žádosti musejí lidé žádost vytisknout a s dalšími potřebnými dokumenty doručit na podatelnu krajského úřadu. "Odpadne tak nepříjemné až nelidské čekání žadatelů ve frontě v zimě a dešti před krajským úřadem. Jsem ráda, že se nám systém podařilo změnit," řekla hejtmanka.

Pokud bude chtít o dotaci na nový kotel žádat člověk, který nemá přístup k internetu nebo který neumí s počítačem, může se obrátit na obec i krajský úřad. S podáním žádosti mu pomohou úředníci.

Pokud žadatel zaregistruje žádost pouze elektronicky a na úřad ji vytištěnou nedonese, na příspěvek nárok mít nebude. O dotacích bude rozhodovat Rada Středočeského kraje do 120 pracovních dnů od doručení písemné žádosti.

V první výzvě měli lidé ve středních Čechách podle ministra Brabce největší zájem o tepelná čerpadla, o která žádalo zhruba 33 procent lidí. Naopak nízký zájem byl podle něj o plynové kotle.

O dotace na kotle žádali Středočeši naposledy v dubnu. Při přijímání žádostí se před krajským úřadem na pražském Smíchově vytvořila fronta několika set lidí. Řada z nich na ulici přespávala. Později vyšla najevo informace, že kurýr v osm ráno na jinou podatelnu přinesl 187 žádostí, které pak byly zařazeny před žádosti lidí čekajících venku. Kraj následně doplácel dotace žadatelům, na které se kvůli tomu nedostalo. V druhé výzvě tento problém podle hejtmanky díky elektronickým žádostem nenastane.

