Zprávy z tisku
Středočeské teplárny meziročně dodaly mírně více tepla, sezona ještě trvá
Kladno 1. května (ČTK) - Středočeští dodavatelé tepla meziročně dodali mírně více tepla, výrazný výkyv ale nezaznamenali. Topná sezona ještě pokračuje, kompletní údaje budou mít společnosti po jejím ukončení během května. Nárůst dodávek je podle dodavatelů zatím o několik procent. Někteří modernizují svá zařízení a přecházejí od uhlí k ekologičtějším zdrojům, zjistila ČTK u společností, které ve středočeských městech dodávají teplo.
Foto: Ostrovská teplárenská
Například společnost Ško-Energo, která dodává teplo do mladoboleslavských domácností i průmyslových podniků, pokračuje s předloni započatou rozsáhlou modernizací. Po přestavbě teplárny má být jediným palivem biomasa, nyní využívá jako palivo mix uhlí a biomasy. Na konci března dokončila teplárna tlakovou zkoušku nového kotle, vše by mělo být hotové do konce příštího roku, řekla ČTK mluvčí společnosti Martina Vulcová.
Teplárnu spalující biomasu provozuje také společnost UCED, která má na starosti centrální zásobování teplem v Kutné Hoře. Topná sezona ve městě začala loni 24. září a skončí zřejmě v druhé polovině května. "Dodávku odhadujeme na 97.000 GJ, což je o cca 4,5 procenta více než v minulém topném období. Důvodem meziročního nárůstu je chladnější počasí a připojení nového zákazníka v rámci centrálního zásobování teplem," uvedl ředitel divize Výroba UCED Jiří Kratochvil.
"Na konkrétní hodnocení topné sezony je ještě brzo, ale už teď můžeme říci, že v meziročním srovnání období od září roku 2024 do března roku 2025 a období od září roku 2025 do března roku 2026 nedošlo k významným změnám v dodávkách tepla z Teplárny Kladno," uvedla mluvčí Eva Maříková. Dodala, že meziroční nárůst dosáhl úrovně 19.000 GJ, což představuje tři procenta. Teplárna Kladno zásobuje tisíce kladenských domácností a také městské a krajské budovy včetně nemocnice, asi deset procent tepla odebírají firmy v kladenské průmyslové zóně.
Společnost Energie AG Kolín zatím dodala domácnostem od začátku topné sezony asi 173.400 GJ tepla. Ačkoliv současná sezona začala oproti předchozí o 12 dní později, dodávky jsou oproti minulému období zhruba o dvě procenta vyšší, uvedl na dotaz ČTK ředitel divize Teplo společnosti Jan Hladík. Připomněl, že v předchozí sezoně se topilo až do 25. května, což je neobvykle dlouho ve srovnání s dlouhodobým průměrem. "Lze tedy předpokládat s velkou pravděpodobností podobnou spotřebu v porovnání obou topných sezon. Z hlediska klimatických podmínek byla loňská topná sezona sice delší, ale teplotně příznivější," dodal Hladík.
Například průměrná venkovní teplota v letošním lednu byla o tři stupně Celsia nižší než loni v lednu. Společnost dodává teplo do víc než 10.000 domácností, nejvíce na Kolínsku, kam prodává přes 80 procent vyrobeného tepla.
Podle jednatele společnosti Energie AG Teplo Bohemia Aleše Hrnčála by se letošní topná sezona kvůli některým extrémně nízkým teplotám zejména v lednu mohla zdát jako výrazně chladnější než topná sezóna 2024/2025, ale ve skutečnosti tomu tak úplně není. "Pokud si porovnáme množství denostupňů (technické jednotky popisující náročnost vytápění v návaznosti na průměrné denní teploty), byla letošní topná sezona chladnější pouze o cca 4,3 procenta," vysvětlil jednatel.
Podle něj také množství dodaného tepla v lokalitách, kde společnost dodává teplo, (Rakovník, Rokycany, Zbiroh) bylo vyšší pouze o cca 3,5 procenta. "To není výrazný rozdíl, spíše bych to označilo jako 'normální' rok," dodal Hrnčál.
V Rakovníku společnost v letošní topné sezoně zatím dodala zhruba 46.000 GJ, v Rokycanech a Zbirohu 40.000 GJ. V Rakovníku zásobuje kolem 2300 domácností a 15 nebytových budov. Jde o městský úřad, základní školy, mateřské školky, Kulturní centrum, obchody a podobně. V Rokycanech a Zbirohu je to asi 1600 domácností a 35 nebytových budov.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1. 5. 2026
Poslední změna: 4.5.2026
