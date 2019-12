Středočeši budou moci znovu žádat o dotace na nové kotle

Praha 27. června (ČTK) - Lidé ve středních Čechách budou moci znovu žádat o dotace na nové kotle. O vyhlášení nové výzvy dnes rozhodli krajští zastupitelé. Příjem žádostí začne 4. října, rozdělovat se bude přes půl miliardy korun.

Podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) by se už neměla opakovat situace z dubna, kdy se před budovou krajského úřadu v Praze vytvořila fronta několika set lidí a policie se zabývala podezřením, že se v ní prodávala místa zájemcům o dotace. Vyšetřování bylo nakonec odloženo.

"Zadali jsme úřadu, aby soutěžil dodavatele na elektronický způsob podávání," řekla dnes hejtmanka ČTK. Zájemci se podle ní dostanou do pořadníku podle toho, jak se přihlásí do aplikace. "Bude jim přiděleno číslo a oni potom do nějakého termínu dodají už bez front v klidu tu svoji žádost," dodala.

Elektronický software podle hejtmanství úspěšně funguje ve Zlínském, Jihočeském, Jihomoravském, Olomouckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji a na Vysočině. Jeho pořízení vyšlo na 265.000 korun, funkčnost se bude zkoušet do konce srpna. "Systém musí úspěšně zvládnout příjem až stovek žádostí v jedné minutě, takže je zapotřebí ho dobře otestovat. Úspěšně zvládnout pak musí celkem příjem 5500 žádostí," uvedl radní pro regionální rozvoj Věslav Michalik (STAN).

Středočeský kraj získal na výměnu starých kotlů za nové ekologičtější z Operačního programu Životní prostředí 517,8 milionu korun. Na dílčí projekty fyzických osob je vyčleněno 502,2 milionu a zbytek je určen na technickou podporu a medializaci.

Lidé si budou moci nechat vyměnit starý neekologický kotel za nový, státem dotovaný. Dotace mohou být použity na výměnu zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Žadatelé mohou získat dotaci 75.000 až 127.500 Kč podle kategorie nově pořízeného tepelného zdroje.

