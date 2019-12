Středočeši budou moci opět žádat o dotace na nové kotle

Praha 29. dubna (ČTK) - Středočeský kraj bude od 3. června přijímat další žádosti o dotace na nové kotle. V takzvané třetí dotační výzvě se bude rozdělovat 575 milionů korun, rozhodli dnes krajští zastupitelé. Podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) půjde zřejmě o poslední možnost získat příspěvek na výměnu starého kotle za nový ekologický.

Nová vlna výměn kotlů je určena na období do roku 2023. Rozdělované peníze by měly vystačit přibližně pro 5000 domácností. Hejtmančin náměstek Gabriel Kovács (ANO) uvedl, že pro mladé lidi od 18 do 29 let a seniory nad 65 let v takzvaných prioritních obcích kraj připravil zálohové platby, tedy oproti minulosti jim nebude celá dotace proplácena až dodatečně po výměně kotle. V prioritních obcích je zvýšená koncentrace emisí.

"Dále se bude tato možnost zálohové platby týkat i devíti plošně vybraných ekonomicky slabších regionů, a to Městce Králové, Mšena, Příbrami, Rakovníka, Sedlčan, Slaného, Votic, Vlašimi a Zruče nad Sázavou," uvedl Kovács. Na návrh STAN budou mít na zálohy nárok i handicapovaní. "Není to vůbec automatické, většina krajů zálohový mechanismus vůbec nezná," dodal Kovács.

Žádosti se budou podávat elektronicky a poté doručovat v listinné papírové podobě s podpisem uživatele do podatelny krajského úřadu. Předmětem podpory je výměna kotle na uhlí a na dřevo, které jsou v první a druhé emisní třídě na pevná paliva s ručním přikládáním, za kotle na biomasu, automatický kotel pouze na biomasu, plynový kondenzační kotel anebo tepelné čerpadlo. Kombinovaný kotel na uhlí a biomasu tak již nebude podporován, jako tomu bylo v minulosti.

Cílem programu je zlepšit stav ovzduší i pomoci domácnostem splnit povinnost výměny kotlů. V září 2022 skončí možnost provozování kotlů první a druhé emisní třídy, což bylo stanoveno zákonem v roce 2012.

V předchozích dvou dotačních výzvách Středočeský kraj rozdělil několika tisícům domácností stovky milionů korun.

