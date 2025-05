Střední Čechy získaly více než 20 miliard dotací na nízkoemisní energetiku

Kutná Hora 14. května (ČTK) - Středočeský kraj čerpá na nízkoemisní energetiku nebo šetrnější hospodaření s vodou více než 20 miliard korun z evropských dotací. Patří v tomto ohledu mezi nejúspěšnější regiony v Česku. Po jednání vlády v Kutné Hoře to řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) jde do středních Čech 6,8 miliardy korun, téměř 15 miliard korun získal kraj z Modernizačního fondu na nízkoemisní energetiku.

Foto: vjkombajn@pixabay.com



"Nejvíce podpořených projektů směřuje ve Středočeském kraji na hospodaření s vodou, výstavbu a modernizaci čistíren odpadních vod nebo nové zdroje pitné vody. Aktuálně jde o sumu za více než 2,9 miliardy," uvedl Hladík.



Ke konci dubna bylo v programu OPŽP 2021-2027 administrováno 689 projektů ze Středočeského kraje. Patří mezi ně třeba vybudování polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad v Čáslavi, do předchozího programového období pak spadá zateplení Střední zemědělské školy v Čáslavi nebo revitalizace koryta Losinského potoka.



Další peníze jdou do regionu z Modernizačního fondu, který je financován z dražeb emisních povolenek v EU a investuje především do energetiky, průmyslu i dopravy a snižování energetické náročnosti budov. Patří do něj i program Nová zelená úsporám. "Právě v Nové zelené úsporám jsou středočeské domácnosti velmi úspěšné. Na snížení energetických úspor rodinných i bytových domů získaly od roku 2021 skoro 11 miliard korun," podotkl ministr.



Z Modernizačního fondu jsou financovány i velké teplárenské projekty v Mělníku nebo v mladoboleslavském ŠKO-Energu. Peníze z fondu putovaly i na vybudování nové jednotky polymerizace ve Spolaně Neratovice. Dalších více než 320 středočeských projektů čerpalo přes miliardu korun na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů.



Příspěvek získaly i projekty energetických úspor v památkově chráněných nebo architektonicky cenných budovách, například ve Svatém Janu pod Skalou nebo kulturní dům v Mladé Boleslavi. Z Modernizačního fondu také šlo více než 1,2 miliardy korun na výstavbu nových budov základních a mateřských škol.



Ve Středočeském kraji žije 1,46 milionu obyvatel. Je to nejvíce zalidněný kraj České republiky a zároveň kraj s největší rozlohou. Podle ministerstva životního prostředí zaujímá první místo v počtu schválených projektů a je také na předním místě v objemu získaných příspěvků.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 14. 5. 2025

Datum uveřejnění: 14.5.25

Poslední změna: 27.5.2025

