Strany chtějí zjednodušit a zrychlit čerpání evropských dotací

Praha 3. září (ČTK) - Politické strany ve svých programech před říjnovými sněmovními volbami navrhují zjednodušit a zrychlit čerpání evropských dotací. Vyplývá to z jejich vyjádření na dotaz ČTK. Podle některých musí žadatel často vyplňovat i to, co Brusel nepožaduje. Některé strany chtějí narovnat podmínky pro čerpání dotací na rozvoj venkova. V současné době jsou podle nich zvýhodněny velké firmy.

"Čerpání evropských dotací je jednou z oblastí, kde končící vládní koalice prokázala trestuhodně vysokou míru nekompetentnosti. Toto chceme napravit kvalitně a včas připravenými a odůvodněnými žádostmi. Při čerpání evropských dotací na rozvoj venkova chceme narovnat podmínky tak, aby z nich neměly výhody jen velké zemědělské podniky," uvedl předseda ODS Petr Fiala.

Hnutí ANO podle svého volebního programu chce, aby české zemědělské a potravinářské firmy měly stejně vysoké dotace, jako mají zemědělci v západních státech EU. Naopak hodlá ukončit investiční a daňové pobídky pro sklady a montovny s nízkou přidanou hodnotou. Evropské peníze by využilo na stavbu vysokorychlostních tratí. Čerpání dotací se mají věnovat především ministři.

ČSSD chce podle svého volebního lídra Lubomíra Zaorálka pro posilování české ekonomiky využívat národní i evropské zdroje poskytované formou finančních nástrojů, v jejichž rozdělování bude hrát rozhodující roli Českomoravská záruční a rozvojová banka. Vláda nedávno schválila její transformaci na Národní rozvojovou banku, která se bude, stejně jako dosud ČMZRB, orientovat hlavně na malé a střední podniky.

TOP 09 prosazuje výrazné zjednodušení systému žádostí o dotace. "Zrušíme povinnost žadatelů sdělovat úřadům informace, které EU ani nevyžaduje. Zjednodušení systému a odstranění zbytečného papírování přispěje k efektivnějšímu a rychlejšímu čerpání evropských peněz," podotkl mluvčí TOP 09 Jakub Hnát. Co nejrychlejší čerpání dotací a zjednodušení celého systému má v programu také KDU-ČSL.

Podle poslance KSČM Jiřího Dolejše jsou eurofondy důležitým faktorem podpory rozvoje a konvergence české ekonomiky. "Z minulého období jsme si odnesli pověst problémistů, pokud jde o čerpání. Spory o zaplacení korekcí za chyby při využití dotací odhalily problém v systému. A to nejen v koordinaci a certifikaci, ale i v auditu přípravy k čerpání," sdělil Dolejš.

Piráti chtějí především zreformovat systém zemědělských dotací. "A to směrem k menší podpoře obřích korporací a větší podpoře drobných zemědělců. Dále chceme postupně zrušit dotace na biopaliva," doplnil mluvčí Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Zelení navrhují pro hlídání dotací prosadit zákon o finanční kontrole. Dále novelizaci zákona o veřejných rejstřících tak, aby byla možná kontrola evidence vlastníků a vymahatelná informační povinnost firem.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 13.9.2017

Datum uveřejnění: 3. září 2017

Poslední změna: 13. září 2017

Počet shlédnutí: 959