Strakonická teplárna zvýšila podíl obnovitelných zdrojů, z nichž vyrábí teplo

Strakonice 28. listopadu (ČTK) - Strakonická teplárna letos meziročně zvýšila podíl obnovitelných zdrojů, jež využívá k výrobě tepla. Zatímco za celý loňský rok se biomasa na výrobě tepla podílela z necelých 77 procent, od letošního ledna do října to bylo přes 90 procent, informovala městská firma na webu. Starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost) dnes ČTK řekl, že teplárna chce předělat jeden kotel jen na dřevní štěpku, aby ji pak k výrobě tepla používala ze 100 procent.

Foto: Nature_Design@Pixabay.com



"Meziroční podíl obnovitelných zdrojů na výrobě tepla ve strakonické teplárně významně vzrostl," uvedla firma. Loni použila biomasu ze 76,8 procenta a z 22,5 procenta uhlí. Za prvních deset měsíců letošního roku tvořila biomasa 90,6 procenta a uhlí 8,7 procenta. Z necelého procenta použila k výrobě tepla mazut, stejný podíl měl extra lehký topný olej.



"Teplárna má v plánu předělat celý jeden kotel na štěpku, protože kotle nejsou stavěné na výrobu energie z biomasy, ale z uhlí a biomasy. Chtějí to přestavět, aby byl kotel určený jenom na štěpku, a dosáhnout (podílu na výrobě tepla) 100 procent. Otázka je, jaká je perspektiva topení biomasou, teď se dělá rozbor. Je ale samozřejmě dobře, že podíl štěpky vzrůstá. S povolenkami (na spalování uhlí) by cena tepla byla katastrofa," řekl starosta.



Strakonická teplárna zdraží od 1. ledna 2024 cenu za gigajoule (GJ) tepla o 14 procent. Lidé ve městě tak nově zaplatí 1020,71 Kč bez DPH za jeden gigajoule. Teplárna o tom informovala na webu. Domácnost s bytem 2+1 si ročně připlatí zhruba 2000 korun, u bytu 3+1 to bude asi 3500 Kč za rok, sdělil ČTK ředitel teplárny Pavel Bulant. Strakonický starosta již dříve řekl, že zdražení považuje za velké. Jediným akcionářem teplárny je od letošního léta město.



Letos v lednu zvýšila teplárna ceny za teplo meziročně o 55 procent, lidé letos platili 895,36 Kč bez DPH za jeden GJ. Strakonická teplárna vytápí asi 7000 domácností a desítky firem. Ve městě žije asi 23.000 lidí.



Strakonická teplárna skončila loni v zisku po zdanění 6,5 milionu korun, meziročně byl nižší o 39 procent. Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží loni stouply téměř o 19 procent na 377,9 milionu Kč. Firma loni prodala 388 terajoulů (TJ) tepla, meziročně o osm procent méně. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou teplárna zveřejnila na webu.



Na konci letošního června vytěsnila teplárna drobné akcionáře. Město Strakonice v ní tak získalo 100 procent akcií, drobným akcionářům zaplatilo za akcie kolem 15 milionů Kč. Do loňského jara drželo město v teplárně 77,3 procenta akcií. Loni koupilo za 15 milionů podíl Teplárny Kladno ze skupiny Sev.en Pavla Tykače, jež měla 13,9 procenta akcií.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 28. 11. 2023

Datum uveřejnění: 29.11.23

Poslední změna: 29.11.2023

