Strakonická teplárna je za pololetí v zisku, spaluje víc biomasy

Strakonice 10. července (ČTK) - Teplárna Strakonice má za první pololetí provozní zisk čtyři miliony korun, plán překročila o dvojnásobek. Začala nahrazovat uhlí obnovitelnými zdroji, loni poprvé víc spalovala biomasu, letos je poměr biomasy k uhlí 70 ku 30. Do nové dopravy biomasy investuje letos podnik 50 milionů korun. Město jedná o odkupu akcií s firmou Sev.en Energy. ČTK to dnes na valné hromadě řekli generální ředitel teplárny Pavel Hřídel a starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost).

Foto: KoTangens @Bigstock



V roce 2019 skončila teplárna ve ztrátě po zdanění 33,3 milionu Kč. Předloni byla ztráta 3,6 milionu. Ztrátu podle Hřídela zavinily rostoucí ceny emisních povolenek. Předchozí vedení firmy, které skončilo loni v zimě, plánovalo ztrátu 89,5 milionu a chtělo zároveň zvednout cenu tepla o víc než čtvrtinu. Nové vedení ji zdražilo jen o inflaci. Cena za gigajoule je 589,4 Kč. Ztrátu pokryje z nerozděleného zisku minulých let.

"Přešli jsme na spalování biomasy na 70 procent. Změnili jsme jak režim výroby, tak způsob paliva, máme nakoupené povolenky až do roku 2021. Provozní zisk za první pololetí je čtyři miliony a měli jsme být na 1,8 milionu. Zisk EBITDA (před zdaněním, odpisy a úrokovým zatížením) je 18 procent, což není vůbec špatné na to, v jakých problémech jsem vedení přejímal," řekl Hřídel. Za první letošní pololetí je EBITDA 28,7 milionu.

Kotle na biomasu má podnik od roku 2014, používal je dosud málo. Postupně chce od uhlí zcela přejít na obnovitelné zdroje. Ceny za emisní povolenky na uhlí byly podle Hřídela likvidační. Ubylo povolenek, které společnost dostává zdarma, musela jich proto víc koupit. Po zapojení biomasy jsou tyto výdaje nižší: náklady na emisní povolenky za první letošní pololetí klesly z loňských 31,2 milionu na 14,3 milionu Kč.

Letos dá teplárna do investic a oprav 100 milionů Kč, z toho polovinu do nové dopravy biomasy. Nynější systém nestačí. Loni teplárna investovala 11 milionů a 33,5 milionu dala do oprav. Díky většímu spalování biomasy letos podnik ušetří v nákladech asi 45 milionů korun.

Biomasu bere teplárna od dvou dodavatelů, hlavním dodavatelem uhlí je firma Sev.en Energy. S ní město, jež je majoritní akcionář, jedná jako s největším z ostatních akcionářů o odkupu akcií. "Jsme připraveni o tom jednat," řekl ČTK Ondřej Peroutka ze Sev.en Energy. Té patří asi 13 procent akcií.

Tržby teplárně loni stouply o 13 procent na 316 milionů Kč. Prodala 472,5 terajoulů (TJ) tepla, meziročně o 1,6 TJ méně. Letos čeká zisk pět milionů. Dividendy druhý rok po sobě teplárna nevyplatí.

Teplárna refinancovala úvěr na modernizaci kotlů a snížila splátky, které dosud byly 30 milionů ročně. Zbývá splatit asi 100 milionů. Splatnost je rozložená na deset let. Teď bude podnik ročně splácet 11 milionů Kč, letos ale jen necelé tři miliony, využil odklad kvůli dopadům koronaviru.

Teplárna, v níž má město 77,3 procenta akcií, vytápí 7000 domácností a desítky firem. Zaměstnává 126 lidí.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 10. 7. 2020

Datum uveřejnění: 10. července 2020

Poslední změna: 14. července 2020

Počet shlédnutí: 0