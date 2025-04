Stovky porcí nevyužitého jídla z kuchyně Škoda Auto zamíří do střediska Naděje

Mladá Boleslav 26. března (ČTK) - Nevyužité porce jídla z kuchyně mladoboleslavské automobilky Škoda Auto zamíří od konce dubna do střediska Naděje v Mladé Boleslavi, které se stará o lidi bez domova. V první fázi půjde o 400 porcí měsíčně, později by mohly začít jídlo přebírat i další pomáhající organizace. ČTK to dnes řekl předseda Výboru pro spolupráci se Škoda Auto a radní města Robin Povšík (Hlas pro Boleslav).

Foto: KateMckinneyMaddalena@Flickr.com



Myšlenku zužitkovat nevyužitá jídla pro potřebné iniciovalo město. "V centrální kuchyni Škoda Auto se denně vyhotoví desítky tisíc jídel. Je zjevné, že ne vše se spotřebuje. A je škoda, aby vše, co se nespotřebuje, skončilo v bioplynové stanici," řekl Povšík. Jde podle něj o předpřipravené, naporcované a chlazené jídlo, u kterého už je předpoklad, že se do exspirace nespotřebuje. "Toto jídlo se zmrazí, čímž se prodlouží životnost," doplnil Povšík. Pracovníci střediska Naděje si podle něj jídlo převezmou v termoboxech v centrální kuchyni a zajistí transport, uložení a distribuci jídla.



Středisko Naděje poskytuje ve městě, kde je kolem 100 lidí bez domova, noclehárnu a nízkoprahové denní centrum, kterým denně projde 30 až 40 lidí. Novinku podle vedoucího pobočky Romana Rybenského vítá. "Jsme moc rádi, ulehčí nám to práci a pro klienty je to něco nového, porce budeme rozdělovat na obědy nebo večeře, podle aktuální situace," řekl ČTK Rybenský. Centrum nabízí klientům snídaně, obědy a večeře, případně si mohou uvařit z vlastních zásob.



Množství nespotřebovaných porcí je podle Povšíka zhruba dvakrát vyšší, než se má od konce dubna začít využívat. "Proto v průběhu léta v rámci vyhodnocení projektu bude možné pracovat s dalšími partnery. Již nyní jsme si předběžně vytipovali další subjekt starající se o lidi v momentální nouzi," doplnil.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 26. 3. 2025

