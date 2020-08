Stovky obcí se pustí do zateplování, využívání dešťovky i odpadů

Připravené investice se mohou spustit. Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci 2,7 miliard korun šesti stovkám úspěšných žadatelů. Podpora míří především do obcí, které s její pomocí zrenovují veřejné budovy, začnou využívat srážkovou vodu, nebo zajistí efektivnější zpracování odpadu.

Foto: A_Peach@Flickr.com



Největší část peněz putuje do obcí na energeticky úsporné renovace veřejných budov. V Moravském Písku si díky tomu opraví sokolovnu, v Kostelci nad Orlicí se mohou pustit do renovace budovy knihovny a v Kladně zateplí základní školu. „Na energetická opatření ve veřejných budovách jdou téměř dvě miliardy korun. Peníze pošleme více než čtyřem stovkám obcí, které je nejčastěji využijí při modernizaci nejrůznějších školních budov. Mezi podpořenými projekty ale najdeme i památkově chráněné stavby, radnice, sportovní haly či nemocnice,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Zelenou dostaly i projekty na hospodaření s dešťovou vodou či efektivnější zpracování odpadů. Projekty cílící na úsporu energie, zpracování odpadů a adaptaci na změny klimatu jsou klíčové jak pro samotné obce, tak pro životní prostředí. „Obcím přináší nezanedbatelné a hlavně dlouhodobé úspory provozních nákladů, které pak mohou investovat do dalších projektů, na které by se jinak třeba vůbec nedostalo,“ vysvětluje ministr Richard Brabec a dodává: „Každoročně vyjíždíme do všech krajů, kde navštěvujeme místa a projekty realizované díky našim dotacím. Je povzbuzující vidět konkrétní výsledek, zvlášť když víte, kolik práce za každým projektem stojí. Každá opravená školka nebo nová retenční nádrž má přínos nejen ekologický, ale velmi často i společenský.“

Na projekty z tzv. velké Dešťovky půjde přes padesát milionů korun. Podstatná část peněz pomůže s využíváním dešťové vody. Na mateřské škole v Říčanech poroste zelená střecha, v Táboře revitalizují sídlištní park, který bude dešťovou vodu lépe vsakovat a zadržovat. V Jindřichově Hradci vymění na parkovišti u knihovny starý povrch za nový propustný. Na dalších místech vzniknou retenční či podzemní nádrže.

„Projektů, které řeší jak efektivně dešťovou vodu v obcích zadržet a následně ji zasáknout či jinak využít, neustále přibývá. Když jsme velkou Dešťovku spustili, hlásily se nám jednotky žadatelů. Nyní máme schváleno už přes stovku projektů za 750 milionů korun a další projekty obce připravují. Nové žádosti stále přijímáme, výzva je otevřena až do začátku ledna příštího roku a peněz je zatím dost,“ informuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Skoro půl miliardy si ze schválené podpory ukrojí opatření na lepší hospodaření s odpady. V Rudolfově, Hrobčicích a dalších místech vyrostou nové sběrné dvory, kam mohou lidé odevzdávat nejrůznější odpady. Ty se pak zpracovávají a vzniklá surovina se znovu používá. V jižních Čechách přibude například regranulační linka na recyklaci plastového odpadu, na Liberecku budou zpracovávat textilní odpad na nové trhací lince. Dotace z Operačního programu Životní prostředí směřují i do dalších projektů z různých výzev, ať už to jsou nové biokoridory nebo sanace staré ekologické zátěže.

Kompletní seznam schválených projektů.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí 6. 8. 2020

Tweet

Datum uveřejnění: 6. srpna 2020

Poslední změna: 6. srpna 2020

Počet shlédnutí: 10