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Státy EU vyrobily 45 pct. elektřiny z obnovitelných zdrojů, Česko je poslední
Lucemburk 1. července (ČTK) - V prvním čtvrtletí letošního roku pocházelo 45,5 procenta elektřiny vyrobené v EU z obnovitelných zdrojů energie (OZE). To představuje nárůst oproti stejnému čtvrtletí roku 2025, kdy tento podíl činil 42,7 procenta, uvedl unijní statistický úřad Eurostat. V čele je Dánsko, které z těchto zdrojů produkuje drtivou většinu elektřiny, na poslední příčce tabulky je Česko.
Foto: PIRO4D@Pixabay.com
Česko z OZE generuje 12,7 procenta elektřiny. Na předposledním místě je Malta se 13 procenty elektřiny vyrobené z OZE. Slovensko z těchto zdrojů vyrábí 17,2 procenta elektřiny.
Dánsko z OZE vyrábí 90 procent elektřiny. Jde převážně o větrnou energii. Následuje Portugalsko, kde podíl energie generované z OZE dosahuje 82,9 procenta a podílí se na tom převážně vodní energie. Na třetím místě je Litva, kde z OZE pochází 75,7 procenta vyrobené elektřiny. V Litvě podobně jako v Dánsku dominuje větrná energie.
Hlavním zdrojem elektřiny z obnovitelných zdrojů v EU byla větrná energie, která představovala 44,9 procenta vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů. Meziročně tento podíl stoupl z loňských 42,3 procenta.
Na druhém místě se umístila vodní energie s podílem 28 procent, následovaná solární energií s podílem 17,3 procenta. Zbývající část elektřiny z OZE pocházela z hořlavých obnovitelných paliv (9,4 procenta) a z geotermální energie a dalších zdrojů (0,4 procenta), uvedl Eurostat.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1. 7. 2026
Poslední změna: 2.7.2026
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Státy EU vyrobily 45 pct. elektřiny z obnovitelných zdrojů, Česko je poslední
Lucemburk 1. července (ČTK) - V prvním čtvrtletí letošního roku pocházelo 45,5 procenta elektřiny vyrobené v EU z obnovitelných zdrojů energie (OZE). To představuje nárůst oproti stejnému čtvrtletí roku 2025, kdy tento podíl činil 42,7 procenta, uvedl unijní statistický úřad Eurostat. V čele je Dánsko, které z těchto zdrojů produkuje drtivou většinu elektřiny, na poslední příčce tabulky je Česko.
Česko z OZE generuje 12,7 procenta elektřiny. Na předposledním místě je Malta se 13 procenty elektřiny vyrobené z OZE. Slovensko z těchto zdrojů vyrábí 17,2 procenta elektřiny.
Dánsko z OZE vyrábí 90 procent elektřiny. Jde převážně o větrnou energii. Následuje Portugalsko, kde podíl energie generované z OZE dosahuje 82,9 procenta a podílí se na tom převážně vodní energie. Na třetím místě je Litva, kde z OZE pochází 75,7 procenta vyrobené elektřiny. V Litvě podobně jako v Dánsku dominuje větrná energie.
Hlavním zdrojem elektřiny z obnovitelných zdrojů v EU byla větrná energie, která představovala 44,9 procenta vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů. Meziročně tento podíl stoupl z loňských 42,3 procenta.
Na druhém místě se umístila vodní energie s podílem 28 procent, následovaná solární energií s podílem 17,3 procenta. Zbývající část elektřiny z OZE pocházela z hořlavých obnovitelných paliv (9,4 procenta) a z geotermální energie a dalších zdrojů (0,4 procenta), uvedl Eurostat.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 1. 7. 2026
Poslední změna: 2.7.2026
Počet shlédnutí: 11