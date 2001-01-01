Zprávy z tisku
Státy EU podpořily návrh na odklad nařízení o odlesňování, začnou jednání s EP
Brusel 19. listopadu (zpravodajka ČTK) - Zástupci členských států EU dnes podpořili návrh na odložení hojně diskutovaného nařízení o odlesňování o další rok. Cílem je umožnit zemědělcům, lesníkům, obchodníkům i dalším hospodářským subjektům, aby se mohli na předpis řádně připravit. Informovala. o tom dnes Rada EU, tedy členské země bloku. Krok podle serveru Euractiv otevírá cestu k zásadnímu přepracování nařízení o odlesňování. Normu kritizovala mimo jiné Česká republika, která rovněž tlačila na další odklad.
Postoj Rady EU byl schválen na dnešním zasedání velvyslanců ve výboru Coreper I. Ten se v EU zabývá mimo jiné dopravou, energetikou nebo životním prostředím. Nyní začnou jednání s Evropským parlamentem s cílem dosáhnout konečné dohody v nadcházejících týdnech a předtím, než by mělo stávající nařízení vstoupit v platnost 30. prosince 2025.
Nařízení se vztahuje na dobytek, kakao, kávu, palmový olej, sóju, dřevo nebo kaučuk. Prodejci mají mít povinnost před uvedením výrobků na unijní trh ověřit, že tyto produkty nejsou spojeny s odlesňováním kdekoliv na světě, a vydat v této souvislosti prohlášení.
Původně mělo nařízení platit už od konce roku 2024. Evropská komise následně navrhla platnost nařízení posunout o rok. Stalo se tak po kritice ze strany firem, některých členských států včetně Česka i části obchodních partnerů sedmadvacítky. Nová pravidla měla platit od 30. prosince 2025. Systém se ale nejevil jako plně funkční a komisařka pro životní prostředí Jessika Roswallová původně v září oznámila opětovný roční odklad pravidel. Jako důvod uvedla právě obavy kolem funkčnosti systému, který normu doprovází.
Následně podle serveru Euractiv ale začala intenzivní jednání mezi kabinety Roswallové a místopředsedkyně EK Teresy Riberaové, která se údajně zdráhala spis o odlesňování znovu otevřít. Nakonec komise dosáhla shody na tom, že nařízení vstoupí v platnost 30. prosince, jak bylo původně plánováno, nicméně jeho pravidla budou zaváděna různou rychlostí. Pro větší společnosti to bude například znamenat, že se jich budou kontroly a vymáhání norem týkat až od 30. června 2026. U malých firem a u tzv. mikropodniků půjde o roční odklad, pravidla tedy začnou platit až od 30. prosince 2026.
Mnohé státy s tím ale nesouhlasily a s novým návrhem na odložení přišlo minulý týden Německo. Během dnešního jednání pak většina zemí schválila text který vychází z německého dokumentu a rovněž návrhu dánského předsednictví. Pro návrh nehlasovaly pouze Belgie, Nizozemsko a Španělsko.
"V návaznosti na obavy členských států a zúčastněných stran ohledně připravenosti společností a správních orgánů, jakož i ohledně technických otázek souvisejících s novým informačním systémem Rada EU prosazuje zavedení jednotného ročního odkladu uplatňování nařízení pro všechny hospodářské subjekty do 30. prosince 2026 s dodatečnou šestiměsíční rezervou pro mikro a malé hospodářské subjekty," stojí v dnešním prohlášení.
Významnou změnou rovněž je zavedení doložky o zjednodušení, která vyžaduje, aby Evropská komise provedla "přezkum pro případné zjednodušení" nařízení, ve kterém posoudí dopad normy a administrativní zátěž pro subjekty. Do 30. dubna 2026 by pak komise měla předložit zprávu, která by "v případě potřeby" mohla být doplněna legislativním návrhem.
