Státy EU finálně schválily snížení emisí o 90 procent do roku 2040
Brusel 5. března (zpravodajka ČTK) - Členské státy EU dnes formálně schválily klimatický cíl snížit do roku 2040 emise o 90 procent oproti roku 1990. Až pět procentních bodů čistých emisí může pocházet z vysoce kvalitních mezinárodních uhlíkových kreditů od partnerských zemí. Součástí dohody je i odložení zavedení emisních povolenek ETS2 o jeden rok, tedy na rok 2028. Informovala o tom Rada EU, která zastupuje členské země bloku.
Foto: minka2507@Pixabay.com.jpg
"Evropská unie je i nadále odhodlaná stát v čele celosvětového boje proti změně klimatu a zároveň chránit naši konkurenceschopnost a zajistit, aby nikdo nezůstal opomenut," uvedla kyperská ministryně životního prostředí Maria Panajotuová, jejíž země nyní EU předsedá.
Rada EU formálně potvrdila kompromisní dohodu, které loni v prosinci dosáhli zástupci členských zemí a europarlamentu. Dohodu podpořil na začátku února finálně i Evropský parlament. Dnešní schválení tak představuje poslední krok v legislativním procesu. Pozměněné nařízení vstoupí v platnost 20 dní po jeho zveřejnění v Úředním věstníku EU.
Evropská komise navrhla závazný klimatický cíl pro rok 2040 loni na začátku července. Stalo se to navzdory výhradám některých států, včetně České republiky, které chtěly krok odložit. Návrh tehdy poprvé počítal s tím, že země EU budou moci využívat takzvané uhlíkové kredity z rozvojových států k dosažení cíle v oblasti emisí.
Mezinárodní uhlíkové kredity umožňují státům, firmám nebo organizacím kompenzovat část svých emisí tím, že finančně podpoří projekty snižující nebo zachycující emise jinde ve světě. Jde například o výsadbu lesa, ochranu deštných pralesů či investice do obnovitelných zdrojů.
Podle nynější kompromisní politické dohody mohou státy využívat mezinárodní kredity k dosažení až pěti procentních bodů snížení emisí od roku 2036. Tyto kredity ale mohou použít pouze v odvětvích, která nejsou regulována v rámci systému emisních povolenek (EU ETS) a mohou pocházet pouze z partnerských zemí, jejichž klimatické cíle jsou slučitelné s cíli pařížské dohody.
Cílem pařížské dohody z roku 2015 je omezit globální oteplování a bojovat proti změně klimatu. Státy se shodly na cíli udržet nárůst průměrné globální teploty výrazně pod dvěma stupni Celsia oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a pokud možno omezit nárůst na 1,5 stupně. Dohodu ratifikovaly všechny země EU.
Zavedení systému EU ETS2 bude podle kompromisní dohody odloženo o jeden rok, z roku 2027 na rok 2028. Systém ETS2 se vztahuje na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a silniční dopravě. O tyto změny usilovala mimo jiné předchozí česká vláda premiéra Petra Fialy. Současná vláda premiéra Andreje Babiše systém emisních povolenek ETS2 zcela odmítla a uvedla, že bude v EU hledat podporu pro zrušení tohoto systému.
Evropská komise má rovněž povinnost každé dva roky hodnotit pokrok při plnění klimatického cíle s ohledem na nejnovější vědecké údaje, technologický vývoj a stav průmyslové konkurenceschopnosti EU. Bude rovněž zohledňovat trendy v cenách energie a jejich dopady na podniky a domácnosti.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 5. 3. 2026
Poslední změna: 8.3.2026
Počet shlédnutí: 0
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 5. 3. 2026
Poslední změna: 8.3.2026
Počet shlédnutí: 0