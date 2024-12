Státní podpora obnovitelných zdrojů asi klesne, omezení dnes schválila Sněmovna

Praha 11. prosince (ČTK) - Státní podpora obnovitelných zdrojů poskytovaná ze státního rozpočtu se možná sníží. Zákon pravděpodobně zavede přesnější a individuální vyhodnocování výnosnosti solárních elektráren s výkonem nad 30 kilowattů uvedených do provozu v letech 2009 a 2010. Jejich provozovatelé budou muset například každoročně do 15. prosince informovat operátora trhu, zda jim v příštím roce vznikne nárok na podporu. Počítají s tím vládní pozměňovací návrhy, které dnes Sněmovna vložila do novely energetického zákona. Musí je ještě schválit Senát a podepsat prezident. Novela měla původně hlavně zavést do legislativy pravidla pro ukládání a agregaci elektřiny.

Foto: Youssef Rahoui@Pixabay.com



Na obnovitelné zdroje chce stát v příštím roce stejně jako letos vyčlenit 8,5 miliardy korun. Se zkrácením státní podpory nesouhlasí nejen opoziční hnutí ANO, ale varují před ním i zástupci obnovitelných zdrojů. Někteří investoři už kvůli tomu chtějí zahájit se státem arbitráže.

Podpora měla klesnout ještě výrazněji, ale poslanci dnes naopak neschválili snížení maximálního vnitřního výnosového procenta, zjednodušeně výnosnosti investice, na 8,4 procenta. To je hranice, do níž je podpora zdrojů ještě přiměřená. Platný zákon stanoví hranici pro podporu vyšší, a to 8,4 až 10,6 procenta.

Další novinkou, kterou dnes poslanci vložili do zákona, naopak je, že výnosnost investice do obnovitelného zdroje se má nově odvíjet od celé životnosti zařízení, nikoli od doby práva trvání na podporu. Předseda hospodářského výboru Ivan Adamec (ODS) pak stáhl svůj návrh, který vypracovalo ministerstvo průmyslu a který znamenal, že solární elektrárny uvedené do konce roku 2012 nebudou mít nárok na provozní podporu v době záporných cen energií. Podle Adamce byl špatně napsaný.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl již v říjnu, že obavy z případných arbitráží nemá. Všechna opatření jsou podle něj v souladu s evropskou legislativou i českým právním řádem. Dnes zdůraznil, že stát nechce měnit pravidla, ale chce zavést pouze důslednou kontrolu. "Maximálně vezmeme těm, kteří berou víc, než jsou česká a evropská pravidla," prohlásil. Stanjura upozorňoval, že pokud nyní některý solární zdroj dostává podporu za výnosnost nad 8,4 procenta, pak porušuje česká i evropská pravidla. Zdůrazňoval, že stát chce zavést pouze důslednou kontrolu.

Před vládním návrhem varoval někdejší vicepremiér Karel Havlíček (ANO). "Už je to dneska vůbec o zachování důvěryhodnosti investičního prostředí v České republice," uvedl. Premiér Petr Fiala (ODS) řekl již dříve, že pokud by se nepodařilo snížení podpory schválit, stát by ji během roku doplatil.

Stanjura dnes před poslanci popsal, že z celkové podpory obnovitelných zdrojů, která pro příští rok bude představovat ze státního rozpočtu i z peněz odběratelů celkově 50 miliard korun, půjde zhruba 30 miliard Kč na fotovoltaiku, přičemž z těchto 30 miliard půjde 80 procent na solární elektrárny uvedené do provozu v letech 2009 a 2010. Vyjádřil se i k připomínkám, které již dříve zazněly v hospodářském výboru, a to, že individuální kontroly dopadnou na obce a školy. Uvedl, že pouze deset obcí a tři školy mají solární elektrárnu uvedenou do provozu v uvedeném období.

Projednávaná novela měla v předloženém znění především zavést do legislativy pravidla pro ukládání a agregaci elektřiny. Rozvoj akumulace, tedy časově odložené dodávky vyrobené elektřiny do soustavy, je podle MPO nutný zejména pro zvýšení odolnosti soustavy při výkyvech v provozu, integraci obnovitelných zdrojů do soustavy či investice. Upravuje také flexibilitu. Flexibilita, jak popisuje důvodová zpráva, je schopnost v případě potřeby snížit, nebo naopak zvýšit spotřebu i výrobu elektřiny, která je jako služba využitelná na trhu s elektřinou.

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) dnes novinářům řekl, že schválení novely považuje za důležitý okamžik pro českou energetiku. Do konce volebního období chce najít shodu nejen ve vládní koalici pro další novelu energetického zákona. "Jejíž obsahem bude zrychlený povolovací proces na větší zdroje energie, zhruba nad 100 megawattů. Bavíme se primárně o nových paroplynových elektrárnách," uvedl.

Některé další změny, které dnes poslanci při schvalování novely energetického zákona přijali:

Srovnávač cen Zákazníkům má novela přinést nezávislý srovnávač cen elektřiny i další opatření na jejich ochranu. Srovnávač cen umožní porovnávat nabídky dodávek elektřiny a plynu včetně nabídek smluv se spotovými cenami. Bude to informační systém veřejné správy a spravovat ho bude Energetický regulační úřad. Obchodníci s elektřinou a plynem mu budou poskytovat konkrétní adresy internetových stránek, na nichž jsou jejich nabídky veřejně přístupné. Platnost EIA pro elektrické vedení Do zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) vložili poslanci ustanovení, že platnost některých starších stanovisek EIA vydaných podle zákona účinného do roku 2015 lze prodloužit opakovaně. Týká se to stanovisek k vyjmenovaným stavbám vedení přenosové soustavy 400 kV. Nové povinnosti držitelů licencí Do zákona poslanci vložili i opatření, které by mělo státu pomoci zajistit energetickou bezpečnosti v případě, že se provozovatelé uhelných elektráren rozhodnou z ekonomických důvodů svá zařízení urychleně odstavit. Důvodem můžou být podle zdůvodnění třeba ceny elektřiny nebo emisních povolenek. Energetický regulační úřad bude moci distributorům elektřiny nebo plynu uložit povinnost zajišťovat distribuci elektřiny nebo distribuci plynu nad rámec licence, pokud bude existovat naléhavá potřeba zajistit jejich distribuci a bude-li na tom veřejný zájem. Prodloužení nároku na podporu Sněmovna schválila prodloužení nároku na podporu u zdrojů elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla s celkovým instalovaným výkonem nad pět MWe. Jde o zařízení uvedená do provozu do 31. prosince 2012. Podpora měla skončit na konci příštího roku, ale prodlouží se o čtyři roky do 31. prosince 2029. Poslanec ODS Ivan Adamec, který návrh předložil, poukazuje na to, že v letech 2023 a 2024 byla tato podpora stanovená jako nulová. Celkový objem podpory se podle něj dá odhadnout do 800 milionů korun. Nouzové pálení plynu Sněmovna schválila návrh, který umožní osvobodit od daně plyn spáleného v případě havárií v havarijním hořáku, takzvané fléře. Ministerstvo průmyslu mělo v hospodářském výboru neutrální postoj, ministerstvo financí naopak zaujalo negativní postoj, který zdůvodnilo tím, že osvobození je v rozporu s evropskými předpisy. Návrhu se ve výboru zastal zástupce provozovatelů bioplynových stanic, který argumentoval tím, že jde o událost, která se stane třeba jen jednou do roka. Usnadnění stavebních činností pro armádu Tento návrh umožní některým vojenským specialistům se ženijní nebo logistickou specializací ve vymezených prostorách vojenských újezdů uskutečňovat některé vybrané činnosti ve výstavbě. Uváděným důvodem je ochrana základních bezpečnostních zájmů ČR. "Například při výcviku výstavby staveb pro polní opevnění díky navrhovaným změnám nebude nutné, aby stavbu navrhovala a prováděla autorizovaná osoba," stojí ve zdůvodnění návrhu.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 11. 12. 2024

