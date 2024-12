Stát dá půl miliardy korun na rozvoj zdrojů pro výrobu energií z biomasy

Praha 12. prosince (ČTK) - Stát poskytne půl miliardy korun na rozvoj nových zdrojů pro výrobu energií z biomasy. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) k tomu na příští rok vyhlásilo dotační výzvu pro tuzemské firmy, na níž použije peníze z evropských fondů. Úřad chce podpořit hlavně výrobu tepla či kombinovanou produkci tepla a elektřiny. Dnes o tom informovalo MPO v tiskové zprávě.

Foto: Nature_Design@Pixabay.com



"Základ budoucnosti české energetiky vidíme v jádru a rozvoji obnovitelných zdrojů. Proto se dlouhodobě zaměřujeme na podporu přechodu českých firem od fosilních paliv. Mezi podporované aktivity aktuální výzvy patří výstavba zdrojů tepla z biomasy, včetně kombinované výroby elektřiny a tepla, a vyvedení tepla rozvodnými tepelnými zařízeními do místa spotřeby. Díky tomu mohou být energeticky soběstačnější, sníží své náklady na provoz a zároveň přispějí k ochraně životního prostředí,“ řekl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).



Dotace by podle ministerstva měly nejen podpořit, ale tak zatraktivnit využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména biomasy z vlastní produkce.



"Program je příležitostí pro firmy, které chtějí investovat do inovací, snížit náklady a chránit životní prostředí. Je to jeden z kroků, který umožní přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku při zachování konkurenceschopnosti českých podniků,“uvedl ředitel odboru infrastruktury pro MSP a energetických programů Ondřej Tomšej.



Firmy budou moci o podporu žádat od 9. ledna do příštího roku. Výše dotace bude podle ministerstva rozpočítávána podle velikosti podniku a také typu výdajů. Firmy budou moci z dotací pokrýt až 65 procent svých způsobilých výdajů na projekt.



MPO v minulých měsících podpořilo formou dotačních výzev rovněž výstavbu dalších obnovitelných zdrojů energie. Například v červnu vypsalo dotační výzvu na tři miliardy korun na výstavbu větrných elektráren, pořádá také aukce provozní podpory výroby elektřiny z nových nebo modernizovaných obnovitelných zdrojů.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 12. 12. 2024

