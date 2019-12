Stát chce uvolnit kapacitu na těžbu kůrovcového dříví

Praha 14. prosince (ČTK) - Ministerstvo zemědělství chystá novelu lesního zákona, která by umožnila rozdělit stát do tří zón podle úrovně umírání smrkových porostů zasažených kůrovcem. Území by se tak rozdělilo na nejpostiženější oblast, ve které by nemuseli vlastníci lesů těžit napadené dřevo, těžební kapacity by se tak mohly přesunout do "nárazníkové oblasti" mezi Moravou a Čechy. Dnes to na tiskové konferenci uvedl náměstek ministra zemědělství pro lesní hospodářství Patrik Mlynář.

Novela by měla začít platit co nejdříve, stát ji tak nejspíš předloží jako poslaneckou iniciativu. Letos se v ČR vytěží 12 až 14 milionů metrů krychlových kůrovcového dříví, loni ho bylo méně než polovina - 5,8 milionu metrů krychlových.

"Měníme pravidla, aby lépe odpovídala současné kalamitní situaci a vlastníci lesů mohli účinněji zasáhnout proti kůrovci. Zásady, kterými se řídili v minulosti, už nejsou dostatečné," řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Think-tank Czech Forest přijatá opatření vítá, řekl za něj ČTK Jan Příhoda. "Opatření v podobě rajonizace lesů v ČR a koncentrace kapacit do perspektivních oblastí považujeme za nezbytný předpoklad zmírnění dopadů sucha a následné kůrovcové kalamity," uvedl.

Stát ve snaze zvýšit odbyt dříví jedná s ministerstvem průmyslu a obchodu o možnosti využívání klestí o průměru větším než sedm centimetrů pro energetické účely, například do tepláren. Nyní se používá právě do průměru sedmi centimetrů.

Ministerstvo zemědělství chce také jednat s ministerstvem financí o snížení daně z přidané hodnoty na palivové dřevo o pět procentních bodů na deset procent. Zájem lidí o topivo by pak mohl být větší, doufá stát.

V příštím roce by měly také stoupnout podpory - dotace na hospodaření v lesích by se měly zvýšit z letošních 630 milionů korun na 1,15 miliardy Kč, což představuje zvýšení z 550 korun na hektar na 1000 Kč/ha. Podpora pro nestátní vlastníky by pak mohla dosáhnout zhruba tří miliard korun.

Podle Příhody ale škody v lesích v letošním roce způsobené poklesem cen dříví z důvodu předčasného smýcení porostů kvůli kůrovci budou činit 18 miliard korun. "Tyto prostředky chybějí a budou chybět všem vlastníkům lesů v boji s kalamitou, v následné obnově lesů, ale i k zajištění dalších funkcí lesů, které jsou pro společnost nepostradatelné," dodal. Státní podpora ve výši šesti procent vzniklých škod pak podle něj české lesy nezachrání.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 18.12.2018

Tweet

Datum uveřejnění: 14. prosince 2018

Poslední změna: 18. prosince 2018

Počet shlédnutí: 692