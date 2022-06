Stát bude energie dotovat přes operátora trhu, výši příspěvku určí vláda

Praha 16. června (ČTK) - Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vložilo do připomínkového řízení návrh zákona, kterým by měl zavést slibovaný takzvaný úsporný tarif na energie. Přesnou podobu úsporného tarifu zákon neupravuje, bude stanovena nařízením vlády. Energie bude stát dotovat prostřednictvím Operátora trhu s elektřinou (OTE). Vyplývá to z vládních dokumentů.

Teplárenské sdružení kritizuje, že tarif se nemá vztahovat na dodávky tepla z tepláren. Na soustavu zásobování teplem jsou připojeny čtyři miliony lidí, úsporný tarif se má týkat pouze domácností, které topí elektřinou nebo plynem. MPO dnes v reakci uvedlo, že pracuje na tom, aby stát zajistil nižší cenu také pro zákazníky, kteří jsou napojeni na centrální vytápění nebo kteří využívají teplo z domovní plynové kotelny.

Ministerstvo v předkládací zprávě uvádí, že návrh zákona byl zpracován v reakci na kritickou situaci na trhu s elektřinou a plynem. Novela zavádí nový právní institut, kterým je příspěvek na úsporný tarif. Premiér Petr Fiala (ODS) dnes ve Sněmovně uvedl, že tarif "pomůže všem s nějakou spotřebou energie, kterou získají za státem sníženou cenu". To podle předsedy vlády povede jak k úsporám, tak k tomu, že si domácnosti a jednotlivci budou moci s rostoucími cenami lépe poradit.

Příspěvek na úsporný tarif bude možné získat jak v případě elektřiny, tak plynu a bude zohledňovat charakter spotřeby odběratelů. "Mechanismus lze zjednodušeně popsat následovně - stát zašle operátorovi trhu (OTE) ze státního rozpočtu finanční prostředky na úhradu příspěvku na úsporný tarif, operátor trhu pošle příspěvek obchodníkům s elektřinou či plynem a obchodníci ho uplatní ve výši zálohy či ve faktuře ve prospěch zákazníka," uvedlo MPO v předkládací zprávě.

Síkela při sněmovních interpelacích řekl, že úsporný tarif bude automatický, nebude nutné o něj žádat a promítne se i do záloh. "Kdo odebírá elektřinu a plyn, automaticky dostane slevu na obě komodity," popsal. Pro firmy vláda hledá jiné řešení, dodal.

"Těžko si představit absurdnější diskriminaci lidí připojených na teplárny, než s jakou přišlo ministerstvo průmyslu a obchodu. Majitel rodinného domu vytápěného plynem na příspěvek dosáhne, zatímco důchodce v paneláku vytápěném například z plynové teplárny nedostane nic," uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR a bývalý premiér Mirek Topolánek.

Ze stejného důvodu návrh zkritizoval také Svaz měst a obcí ČR, jehož členem je 2776 obcí dohromady se zhruba 8,5 milionu obyvatel. "Řešení zdražování energií musí být komplexní tak, aby byla adekvátně adresována situace všech zákazníků, nikoli pouze některých vybraných skupin," sdělil v tiskové zprávě místopředseda svazu a primátor Olomouce Miroslav Žbánek (ANO).

S řešením nesouhlasí ani bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). "Nebude to 50 miliard, jak avizoval ministr (školství Petr) Gazdík (STAN), ale sotva polovina. Nebude to pro firmy. Nebude to pro domácnosti připojené na vytápění z tepláren, což jsou čtyři miliony obyvatel, například ti, co bydlí v panelácích. Totální fiasko, zmatek," uvedl ve vyjádření zaslaném ČTK. Podle Havlíčka by stačilo odpustit platby za obnovitelné zdroje energie.

"MPO pracuje na tom, aby stát před topnou sezonou zajistil nižší cenu tepla také pro zákazníky, kteří jsou napojeni na centrální vytápění nebo kteří využívají teplo z domovní plynové kotelny," uvedl v reakci vedoucí tiskového oddělení ministerstva Marek Vošahlík.

Úsporný energetický tarif pro domácnosti vláda podle Síkely projedná 22. června. Stát by měl lidem na část spotřeby zajistit slevu 15 až 20 procent. Tarif by měl platit celou nadcházející topnou sezonu, případně déle. Síkela to dnes napsal na twitteru. Náklady státního rozpočtu na tuto pomoc odhadl mezi 16 až 24 miliardami korun.

16. 6. 2022

16.6.22

21.6.2022

