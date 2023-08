Stanjura: MF chce snížit objem podpory pro obnovitelné zdroje energie

Praha 27. srpna (ČTK) - Ministerstvo financí hledá řešení, jak snížit celkový objem plateb na podporu obnovitelných zdrojů energie. Jednou z možností by mohla být i změna zákona, která by omezila dotace. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Platby na podporované zdroje energie (POZE) letos hradí plně pouze stát, podle ministra by se v příštím roce měl vrátit systém z předchozích let, kdy byly platby rozděleny mezi stát a odběratele. Zatím však podle něj není zřejmé, jakým systémem. Podle programového ředitele Svazu moderní energetiky Martina Sedláka není pro zásah do podpory obnovitelným zdrojům důvod.

Od roku 2006 bylo na podporované zdroje energie (POZE) v Česku vyplaceno přes 500 miliard korun. Do loňska dotaci z části poskytoval stát a část doplatili ve fakturách za elektřinu spotřebitelé. Pro letošní rok tyto platby kvůli vysokým cenám energií převzal plně stát. V příštím roce letošní výjimka nejspíš skončí.

Současný stav, kdy stát platí plnou podporu na POZE, je podle Stanjury neudržitelný. Bude proto prosazovat, aby se v příštím roce příspěvek opět rozdělil mezi stát, domácnosti a firmy. Podle ministra se nyní povede na vládě debata, zda bude podíl mezi státem a spotřebiteli stejný jako před energetickou krizí.

"Můj názor je, že by to tak mělo být rozděleno. Budeme se ale snažit ten celkový objem snížit," řekl Stanjura. Jeho resort podle něj nyní hledá argumenty, které by umožnily objem plateb zredukovat. Připustil, že možností může být změna zákona. Kdy by její návrh mohl předložit, však nedokázal specifikovat. Primárně se podle ministra musí vyřešit všechna možná právní rizika, aby stát v budoucnu nečelil případným arbitrážím ze strany firem, které jsou nyní příjemci těchto dotací.

Pokud by byly rozděleny platby na POZE stejně jako v předchozích letech, platila by průměrná domácnost za energie navíc kolem 1800 Kč za rok. Stanjura k tomu později podotkl, že pro lidi, kteří by kvůli tomu měli existenční problémy, jsou tu různé formy sociální podpory jako například příspěvek na bydlení. Plošné osvobození od poplatků je však podle ministra nehospodárné.

Předsedkyně poslanců ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová v reakci uvedla, že snahu o zredukování plateb na POZE podporuje, podle ní však nepůjde o nic jednoduchého. "Je tam obrovské riziko, které může vést k arbitrážím," zdůraznila. K plánovanému vrácení rozdělení plateb mezi stát a spotřebitele uvedla, že je předně nutné zanalyzovat, jaký to bude mít dopad na sociální situaci domácností.

Revizi plateb na podporované zdroje energie v diskusi podpořil bývalý guvernér České národní banky a expremiér Jiří Rusnok. "Vláda se musí pokusit zredukovat objem těch plateb," řekl. Podle Rusnoka by to pro vládu měla být primární úloha, až následně by se mělo řešit, jak budou platby rozděleny. Připustil, že převod části plateb zpět na zákazníky zřejmě bude kvůli současnému stavu státních financí nutný.

Se záměrem naopak nesouhlasí Svaz moderní energetiky. "Česká republika čelí energeticko-bezpečnostní a klimatické krizi současně. Obnovitelné zdroje energie přitom řeší oba tyto problémy. Narušení státem garantovaných podmínek podpory by opět vedlo k tomu, že Česko ztratí čas k potřebnému posilování oboru zelené energetiky. Od roku 2021 platí zvýšený solární odvod, který měl definitivně vyřešit mohou překompenzaci podpory obnovitelných zdrojů. K dalším zásahům na podpory obnovitelných zdrojů tak není důvod a vlastně ani legitimní prostor," řekl dnes v reakci ČTK Sedlák.

V příštím roce by měl skončit také vládou stanovený limit cen energií. Stanjura už v minulých dnech avizoval, že s prodloužením opatření s ohledem na vývoj cen energií na trzích nepočítá.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 27. 8. 2023

Datum uveřejnění: 27.8.23

Poslední změna: 31.8.2023

