Spotřeba uhlí v Číně loni po třech letech poklesu vzrostla

Peking 28. února (ČTK) - Spotřeba uhlí v Číně v loňském roce poprvé od roku 2013 vzrostla, a to navzdory snahám Pekingu podpořit používání méně znečišťujících zdrojů energie. V absolutním vyjádření spotřebovala Čína o 0,4 procenta více uhlí, uvedl dnes čínský statistický úřad. Čína je největším spotřebitelem uhlí na světě.

Nicméně podíl uhlí na celkové spotřebě energie v zemi klesl o 1,6 procentního bodu na 60,4 procenta a podíl takzvané čisté energie, tedy ze zemního plynu a obnovitelných zdrojů, o 1,3 procentního bodu vzrostl a činil 20,8 procenta. To naznačuje, že by země mohla splnit slib, který předpokládá, že do roku 2020 podíl uhlí na celkové spotřebě energie klesne pod 58 procent.

"Mírné zvýšení poptávky po uhlí v Číně naštěstí jen málo změní celkový trend poklesu poptávky na největším trhu s uhlím," komentoval údaje aktivista ekologické organizace Greenpeace Harri Lammi. Dodal, že Čína pokračuje ve snižování závislosti na nejvíce znečišťujícím fosilním palivu na světě a upozornil na růst elektráren, které využívají obnovitelné zdroje energie.

Podle údajů národního energetického úřadu se celková instalovaná kapacita větrných elektráren loni zvýšila o 10,5 procenta na 163,7 gigawattu, kapacita solárních elektráren pak o 68,7 procenta na 130,3 gigawattu, uvedla agentura Reuters.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 2.3.2018

