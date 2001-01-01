Zprávy z tisku
Spotřeba tepla v první polovině roku meziročně vzrostla o 6,6 procenta
Praha 18. září (ČTK) - Spotřeba tepla v letošním prvním pololetí vzrostla meziročně o 6,6 procenta na 37,6 petajoulu (PJ). Vliv mělo zejména chladnější počasí. Růst byl výsledkem zejména domácností nebo služeb, naopak spotřeba v průmyslu stagnovala. Výroba tepla se pak oproti loňsku zvýšila o 4,5 procenta. Informoval o tom dnes Energetický a regulační úřad (ERÚ).
Foto: Marco Verch Professional @Flickr.com
"V prvním letošním pololetí rostla nejen spotřeba elektřiny a plynu, ale i tepla. Hlavním faktorem byly meziročně nižší teploty, které se projevily vyšším odběrem na vytápění u domácností či v sektoru obchodu a služeb, spotřeba tepla v průmyslu meziročně stagnovala," řekl předseda ERÚ Jan Šefránek.
Domácnosti v první polovině letošního roku podle statistik úřadu zvýšily spotřebu centrálního tepla o 10,5 procenta. Ještě výraznější růst je patrný u odběratelů z obchodu, služeb, školství a zdravotnictví, u nichž spotřeba oproti loňsku stoupla o 11,2 procenta. Spotřeba v průmyslu naopak kopírovala loňské první pololetí.
Spolu se spotřebou vzrostla i výroba tepla, meziročně o 4,5 procenta. "V kontextu transformace teplárenství je důležité, že nejvíce se v prvním pololetí meziročně zvýšila výroba tepla ze zemního plynu a z obnovitelných zdrojů energie, zejména z biomasy, kde nárůst činil 14,3 procenta," řekl Šefránek.
Nejvíce tepla ovšem letos opět vzniklo z hnědého uhlí, přestože na rozdíl od zemního plynu nebo obnovitelných zdrojů se jeho produkce meziročně nezměnila. Výroba naopak klesla u černého uhlí, a to o 2,5 procenta. Produkce z odpadního tepla pak stoupla o 2,7 procenta.
Loni naopak spotřeba klesla. Teplárny v Česku za celý rok 2024 meziročně snížily své dodávky o 2,6 procenta. Hlavní příčinou bylo teplé počasí
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 18. 9. 2025
Poslední změna: 25.9.2025
Počet shlédnutí: 0
