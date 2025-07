Spotřeba plynu a elektřiny v Česku rostla třetí čtvrtletí v řadě

Brno 7. července (ČTK) - Spotřeba plynu a elektřiny v Česku v letošním druhém čtvrtletí dál rostla. Po očištění o vlivy počasí lidé i firmy spotřebovali o 3,9 procenta více plynu a o 1,8 procenta více elektřiny než před rokem. Od energetické krize v roce 2022 je to třetí čtvrtletí v řadě, kdy se spotřeba zvyšovala. V tiskové zprávě to dnes uvedla energetická skupina Amper.

Od dubna do června letošního roku byly teploty vzduchu meziročně mírně nižší o 0,3 stupně Celsia. Oproti minulému roku byl teplejší duben, ale chladnější květen i červen. Hlavně relativně chladný květen způsobil prodloužení topné sezony a tedy celkově vyšší spotřebu elektřiny a plynu.



"Meziročně byla spotřeba plynu v druhém kvartále vyšší o 11,4 procenta. Vzhledem k průběhu počasí by mohlo být toto číslo hodně zavádějící s ohledem na zjištění skutečné tendence v chování spotřebitelů, tak očišťujeme spotřebu ještě o vliv počasí. I přesto vychází meziročně spotřeba plynu vyšší o 3,9 procenta," uvedl datový analytik Kamil Rajdl ze společnosti Amper Meteo.



Podobně spotřeba plynu rostla v uplynulých dvou čtvrtletích, tedy od října 2024. Důvodem postupného zvyšování spotřeby může být podle analytiků Amper Meteo příznivá cena plynu jako komodity, která odběratele nenutí k dalším úsporám. "V době energetické krize došlo k masivním opatřením na poli úspor, což je vidět v porovnání současné spotřeby plynu s hodnotami v letech 2017 až 2021. Aktuálně je spotřeba stále nižší o 15 procent," upozornil Martin Nádeníček, člen představenstva Amper Savings.



Meziroční nárůst spotřeby je patrný také u elektřiny, ta se ve druhém letošním čtvrtletí zvýšila o 2,4 procenta, po očištění od vlivu počasí pak o 1,8 procenta. Důvodem může být náhrada technologií využívajících plyn na řešení využívající elektřinu, příkladem mohou být tepelná čerpadla.



Od začátku letošního roku pocházelo 3559 GWh vyrobené v Česku z obnovitelných zdrojů, oproti dlouhodobému průměru let 2016 až 2024 je to o 38,8 procenta více, meziročně jde o srovnatelné množství. Nejvíce elektřiny z obnovitelných zdrojů vyrobily fotovoltaické elektrárny, a to 72,6 procenta, meziročně to je o 31 procent více. Klesala naopak výroba elektřiny ve vodních elektrárnách, od začátku roku o 26 procent v meziročním srovnání dokonce o 40 procent. Důvodem je méně srážek a s tím spojené sucho.



Skupina Amper vychází při svých výpočtech a analýzách z veřejně dostupných dat. Data o spotřebě elektřiny čerpá od společnosti ČEPS, o plynu získává aktuální data od firmy NET4GAS. Zároveň pracuje s daty Energetického regulačního úřadu (ERÚ) a společnosti ČEZ.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 7. 7. 2025

