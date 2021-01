Spotřeba elektřiny se za covidu do normálu nevrátila ani v létě

Praha 8. října (ČTK) - Spotřeba elektřiny v Česku se do hodnot naměřených v minulých letech nevrátila ani v létě. Důvodem stále byla opatření proti novému typu koranaviru, a to i přesto, že o prázdninách byly výrazně uvolněny. Vliv mělo také počasí. V tiskové zprávě to dnes uvedla firma Amper Meteo, jejíž odborníci spotřebu a výrobu elektřiny v Česku dlouhodobě sledují.

Foto: Nikiko@Pixabay.com



Společnost připomněla, že například v květnu omezení ekonomické činnosti v důsledku pandemie koronaviru způsobilo meziroční propad spotřeby elektřiny v ČR až o 13 procent, v červnu to bylo o 7,5 procenta. Během třetího čtvrtletí, tj. od začátku července do konce září, podle ní meziroční pokles činil zhruba čtyři procenta.

"Nepochybně se na tom podepsaly také nižší teploty vzduchu než v minulých horkých létech. Od začátku roku zatím činí celkový propad spotřeby energie 5,2 procenta proti roku 2019," uvedl dnes hlavní meteorolog Amper Meteo Milan Šálek. Situace se podle něj mírně zlepšila v září, kdy spotřeba byla nižší než v minulém roce jen o 2,1 procenta.

Společnost dále upozornila, že pokles letos zaznamenala také výroba elektřiny z některých obnovitelných zdrojů energie, konkrétně z fotovoltaických elektráren. Meziročně je podle Amper Meteo aktuálně o dvě procenta nižší, proti minulým pěti letům se ovšem drží od začátku roku na prakticky stejných číslech.

Atypicky větrný srpen pak podle firmy zapříčinil až o 30 procent vyšší výrobu elektřiny z větrných elektráren, než bývá v tomto měsíci běžné - naopak v září byla výroba o pětinu nižší. Od začátku roku zatím větrné elektrárny vyrobily stejné množství elektřiny jako v minulém roce a o 20 procent více než ve srovnání s posledními pěti lety, uvedla společnost.

Výrobu energie z vodních zdrojů letos po špatném začátku roku v důsledku malé sněhové pokrývky ovlivnilo srážkově nadprůměrné období, které trvá prakticky od května, a během prázdnin se výroba proti minulému roku zdvojnásobila. "Přesto zůstává výroba z vodních elektráren o jedno procento nižší než za stejné období loňského roku. Což dokazuje, jak zásadní měrou ovlivňuje objem sněhové pokrývky během zimy nejen stavy podzemních vod a půdní sucho, ale také výrobu vodních elektráren," dodal Šálek.

Firma Amper Meteo dodává předpovědi počasí a z nich odvozené specializované produkty pro energetiku a zemědělství. Zaměřuje se hlavně na predikce výkonů solárních a větrných elektráren. Dále zpřesňuje předpovědi teploty vzduchu pro teplárenství a je schopna s ohledem na predikované meteorologické prvky předpovídat spotřebu energie. Pro zemědělství zajišťuje předpovědi počasí s hlavním důrazem na srážkové a teplotní poměry následujícího období.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 8. 10. 2020

Tweet

Datum uveřejnění: 8. října 2020

Poslední změna: 4. ledna 2021

Počet shlédnutí: 3