Praha 26. listopadu (ČTK) - Strojírensko-energetická společnost Tedom dodá od začátku války do konce roku na Ukrajinu 60 kogeneračních jednotek, tedy zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. O dodávce dalších 40 zařízení dál jedná. Kogenerace jsou instalovány zejména v nemocnicích, městských kotelnách a v dalších budovách občanské infrastruktury. Operátoři je ovládají na dálku. Novinářům to dnes sdělili zástupci společnosti Tedom.

Kogenerační jednotky mají podle společnosti zásadní roli při nutných změnách ukrajinské energetiky. "Ukrajina musela velice rychle zajistit teplo a energii pro městské kotelny, nemocnice a další prvky občanské infrastruktury. Dokázala zjednodušit celní řízení a administrativní proces, což usnadňuje instalaci a připojení jednotek do sítě. Dochází tedy v zatím bezprecedentním měřítku k transformaci a decentralizaci energetiky jedné z největších evropských zemí," řekl zástupce obchodního ředitele Tedom Jiří Janša.



Největším dodavatelem jednotek je podle něj právě Tedom. Od roku 2022 dodal na Ukrajinu v devíti projektech 16 převážně velkokapacitních modelů od 180 do 2000 kW na důlní metan, skládkový plyn, zemní plyn i bioplyn. Od začátku války do konce tohoto roku pak doručí celkem 60 zařízení. Kromě velkých modelů jde také o menší kogenerační jednotky od 80 do 1600 kW, které jsou vhodné pro provoz v obcích a městech. Tedom upozornil na to, že české firmy drží na ukrajinském trhu významný podíl.



Provoz dodávaných kogenerací je podle společnosti zajišťován ze vzdáleného pracoviště. Veškeré ovládání, provozní údaje či pokročilé diagnostiky je tak možné zajišťovat z bezpečných míst či naopak polních podmínek, což zajišťuje flexibilitu a bezpečnost provozu.



"Pokud je provedená stavebně technická příprava, menší kogenerační jednotky dokážeme instalovat, otestovat a zprovoznit v řádech hodin," podotkl Janša. "O kogenerační jednotce, kritické technologii, na které bude záviset teplo a energie desítek tisíc domácností, tak nemusí vůbec nikdo vědět díky malým zástavbovým rozměrům ve srovnání s tradičními centralizovanými elektrárnami," dodal.



Tedom je nadnárodní energetická skupina, která poskytuje technologie a služby pro decentralizovaná energetická řešení včetně výroby a provozování kogeneračních jednotek. Skupina má čtyři výrobní a vývojové závody v České republice. Další členové skupiny působí v Německu, Polsku, USA, na Slovensku, ve střední Asii a Velké Británii. Celá skupina Tedom má okolo 1000 zaměstnanců.



