Společnost NetPro systems spouští sériovou výrobu domácích baterií EnergyCloud, představí je na veletrhu Amper

Plzeňská firma NetPro systems, která vyrábí domácí baterie EnergyCloud, po loňské testovací fázi spouští jejich sériovou výrobu. Domácí baterie slouží k ukládání energie získané nejčastěji ze solárních panelů pro pozdější využití, přispívají tedy ke zvýšení energetické soběstačnosti rodinných domů i jiných objektů. Zájemci se mohou s bateriemi EnergyCloud seznámit na veletrhu Amper v Brně.

České domácnosti budou mít tento rok o důvod víc, proč začít uvažovat o zvýšení energetické soběstačnosti, tedy snížení výdajů za energie ze sítě. Na trh totiž přichází domácí baterie EnergyCloud, do kterých lze ukládat energii získanou z obnovitelných zdrojů, například pomocí solárních panelů na střeše. Společnost NetPro systems, která baterie vyrábí, loni provedla testovací instalace, převážně v domech zaměstnanců nebo prvních nadšenců. Letos dokončuje veškeré certifikace pro český trh a do léta spustí sériovou výrobu. Díky ní plánuje uspokojit poměrně vysokou poptávku první vlny zájemců, a zajistit tak až sto nových instalací do konce tohoto roku.

„Máme dlouhý seznam zájemců, kteří na baterii čekají, jsme tedy rádi, že jim EnergyCloud budeme moci už brzy dodat. Vzhledem ke stoupajícímu počtu nových instalací fotovoltaiky očekáváme i stoupající poptávku po domácích bateriích, do kterých lze získanou energii ze solárních panelů uložit do zásoby,“ říká Tomáš Jelínek, jednatel společnosti NetPro systems. Slunce nejvíce energie vyrábí v čase, kdy většina rodin není doma, uložení energie tedy umožňuje její spotřebu po návratu z práce nebo třeba ve dnech, kdy je zataženo.

Baterie EnergyCloud jsou hotovým řešením, ke kterému není třeba dodávat žádné další komponenty. Jsou unikátní díky využití baterií LiFEPO4, které jsou bezpečnější než více rozšířené a rizikové baterie typu Li-On. Kapacita úložiště základního modelu je 7,6 kWh, což odpovídá 108 hodinám zapnuté TV nebo 850 hodinám nabíjení mobilu, každý si ale může kapacitu poskládat dle potřeby. „Věříme, že domácí baterie se v nejbližších letech stanou běžnou součástí domácností, které chtějí snížit výdaje na energie a žít v souladu s principem udržitelného rozvoje,“ dodává Tomáš Jelínek.

Baterie EnergyCloud budou k vidění na mezinárodním veletrhu Amper, který se koná 21. 3. až 24. 3. v Brně, v energetické sekci v pavilonu P brněnského výstaviště. Zájemci mohou na místě probrat možnosti instalace v jejich domě, výši finanční úspory či technické parametry.

Zdroj: Tisková zpráva NetPro systems 20.3.2017

Tweet

Datum uveřejnění: 20. března 2017

Poslední změna: 22. března 2017

Počet shlédnutí: 682