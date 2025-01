Společnost innogy koupila firmu Smart BioEnergy s bioplynovou stanicí v Písku

Praha 14. ledna (ČTK) - Energetická společnost innogy koupila bioplynovou stanici v Písku společnosti Smart BioEnergy. Stanice má elektrický výkon 1189 kW a tepelný výkon 1177 kW. Pro innogy je to první akvizice na trhu s biometanem, do budoucna v něm plánuje další investice. Společnost o tom dnes informovala ČTK. Cenu neuvedla.





Plný podíl v písecké firmě innogy odkoupila od Milana Kajtmana a Jozefa Benisky. Transakce už podle firem byla vypořádána, kupní cenu ovšem zveřejňovat nebudou.



"V rámci naší strategie do roku 2035 jsme si definovali strategický cíl pro významný růst ve výrobě biometanu. Získáním stoprocentního obchodního podílu ve společnosti Smart BioEnergy stavíme pomyslný základní kámen, ke kterému budeme v blízké budoucnosti přidávat další,“ komentoval uzavření transakce šéf skupiny innogy Tomáš Varcop.



Bioplynová stanice stojí v písecké průmyslové zóně a jde o výrobnu střední velikosti. Stanice využívá pro produkci bioplynu podle innogy vysoce efektivní technologii horizontálních fermentorů. Roční produkce zařízení je zhruba 35.000 gigajoule (GJ) tepla a 10.000 megawatthodin (MWh) elektřiny.



"Bioplynová stanice zpracovává biomasu, vyrábí elektřinu a dodává teplo pro průmyslovou zónu a město Písek. Naší strategií je dlouhodobý růst podílu na trhu výroby biometanu a tato transakce je prvním krokem k dosažení daného strategického cíle. Proto v Písku plánujeme investice do výroby biometanu, který budeme vtláčet do distribuční plynárenské sítě,“ řekl jednatel innogy Energo Jiří Šimek.



V loňském roce bioplynové stanice v České republice vyrobily přibližně šest milionu metrů krychlových biometanu. Podle nového návrhu Akčního plánu podpory rozvoje využívání biometanu ministerstva životního prostředí se očekává, že v roce 2030 může tuzemská produkce biometanu dosáhnout až 490 milionů metrů krychlových.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 14. 1. 2025

