Spojené království chce do roku 2030 dosáhnout snížení emisí CO2 o téměř 70 %

Premiér Boris Johnson oznámil nový vyšší cíl snížení emisí uhlíku pro Spojené království. Nový 68% cíl zatím není podpořený žádnou legislativou, ale je dle některých vědců správným krokem, ačkoliv ani tento cíl podle nich negarantuje ochranu klimatu.

Foto: Chris_LeBoutillier@Pixabay.com



Zpravodajský portál BBC News informoval o novém záměru Spojeného království. Tamní premiér Boris Johnson ve čtvrtek oznámil, že chce dosáhnout vyššího cíle v oblasti snižování emisí CO 2 do konce této dekády. Nový cíl by znamenal snížení emisí rychleji, než u kteréhokoliv jiného státu. Premiér zároveň apeloval na ostatní světové lídry, aby ho následovali při virtuálním klimatickém setkání 12. prosince.

Spojené království chce jít příkladem

Někteří vědci tuto zprávu uvítali, ale zároveň konstatovali, že i tento ambiciózní cíl negarantuje neuskutečnění nebezpečných klimatických změn. Tato část vědců dále naléhala na premiéra, aby zavedl legislativní změny, které by k tomuto cíli vedly.

„Dokázali jsme, že jsme schopni snížit naše (uhlíkové) emise a vytvořit při tomto procesu stovky či tisíce nových pracovních míst – spojením průmyslu, vědecké obce, nevládních organizací a místních komunit v dosažení společného cíle jít dále a rychleji v oblasti boje proti změně klimatu,“ sdělil ve čtvrtek premiér Boris Johnson.

Ačkoliv premiérova slova byla odvážná a povzbudivá, bude dle určitých vědců třeba začít rychle dělat změny, protože v současné době Spojené království zaostává i za svými „starými“ klimatickými cíli.

O jaké legislativní změny by se mohlo jednat, nejspíše prozradí dlouho očekávaný a již dlouho zpožděný energetický report, který by měl být zveřejněn do Vánoc.

Údajně by to šlo i více

Ačkoliv se 68% cíl může zdát příliš vysoký, výzkum vedený London School of Economics shledal, že pro ekonomiku Spojeného království je možné snížit emise uhlíku dokonce o 72 % do roku 2030 oproti roku 1990.

Vláda zatím nevydala žádné opatření či odhadované náklady, ale dle expertů bude potřeba mnoho domácností přeorientovat na nízkouhlíkové vytápění nebo dále například zakázat SUV auta či více zdanit časté uživatele letecké dopravy.

Virtuální setkání, které bude premiér Johnson hostit příští týden, je namísto každoročního setkání Spojených národů ohledně diskuze o ochraně životního prostředí.

Zdroj: oEnergetice.cz 6. 12. 2020

Datum uveřejnění: 6. prosince 2020

Poslední změna: 8. prosince 2020

