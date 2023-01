Španělsko, Portugalsko a Francie se dohodly na stavbě produktovodu pro vodík

Alicante (Španělsko) 9. prosince (ČTK) - Španělsko, Portugalsko a Francie se dohodly na stavbě produktovodu pro přepravu takzvaného zeleného vodíku z Barcelony do Marseille. Uvedli to na dnešní společné tiskové konferenci premiéři Španělska a Portugalska Pedro Sánchez a António Costa a francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle Sáncheze nová infrastruktura posílí energetickou nezávislosti unijních zemí. Fungovat má začít nejpozději do konce tohoto desetiletí.

Zdroj: Petrmalinak@Shutterstock.com



"Produktovod H2med, který jsme dnes definitivně potvrdili, posiluje energetickou bezpečnost a nezávislost EU a zdůrazňuje naše odhodlání (dosáhnout) klimatické neutrality," prohlásil Sánchez. S narážkou na Rusko dodal, že to umožní lépe čelit těm státům, které používají energetiku jako zbraň a způsob vydírání. "Je to výborná zpráva," dodal.

Podle Sáncheze začne nová infrastruktura fungovat do konce tohoto desetiletí a má umožnit přepravu až dvou milionů tun vodíku ročně. Plánované náklady na výstavby jsou 2,5 miliardy eur (62,5 miliardy korun). K produktovodu se připojí i Portugalsko. Podle portugalského premiéra Costy poslouží výlučně k přepravě takzvaného zeleného vodíku.

Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona produktovod posílí energetickou nezávislost a přispěje k průmyslové obnově v Evropské unie. Podle něj by se mohly k projektu připojit i další unijní země, v minulosti se mluvilo například o Itálii.

Díky produktovodu se z Pyrenejského poloostrova stane energetická brána do EU, řekla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová, která byla rovněž na tiskové konferenci. Nový produktovod poslouží k vybudování "unijní páteře pro přepravu vodíku", dodala von der Leyenová. Podle ní i podle materiálů španělské vlády by se Brusel mohl podílet na nákladech na výstavbu nové infrastruktury.

Produktovod má sloužit pro přepravu vodíku, který bude vyroben za použití obnovitelných zdrojů. V odvětví takzvaného zeleného vodíku patří Madrid k lídrům v Evropě, uvedla stance RTVE. Zhruba 20 procent projektů na výrobu zeleného vodíku na světě připadá právě na Španělsko.

Země dohodu ohlásily na okraji summitu devíti středomořských zemí v Alicante. Na okraji summitu měli mít první bilaterální jednání španělský premiér Sánchez a italská premiéra Giorgia Meloniová. Ta se nakonec kvůli nemoci nedostavila a zastoupil ji ministr zahraničí Antonio Tajani.

Španělsko a Francie v minulosti jednaly také o výstavbě plynovodu MidCat, který mohl přepravovat plyn ze španělských terminálů pro LNG. Na této infrastruktuře se ale Paříž a Madrid nedohodly.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 9. 12. 2022

Datum uveřejnění: 9.12.22

Poslední změna: 2.1.2023

