Arbitrážní soud v Ženevě rozhodl ve věci sporu tří provozovatelů solárních elektráren a Českou republikou ve prospěch státu. Aliance pro energetickou soběstačnost a Solární asociace se shodně domnívají, že podobná situace, která negativně ovlivnila zahraniční vnímání Česka jako země s právními jistotami, vůbec neměla nastat.

„Česká republika sice uspěla v první arbitráži, ale výsledek nemá váhu pro další právní spory v arbitrážích mezi zahraničními vlastníky solárních parků a českým státem. Navíc se jednotlivé solární projekty liší a další mezinárodní rozhodci by o nich měli rozhodnout nezávisle,“ komentuje výsledek arbitráže Jan Fousek, předseda dozorčí rady Solární asociace. „Český stát garantoval zákonem podmínky podpory, za kterých investoři vložili své prostředky do projektů solárních elektráren. A byl to právě stát, který dal retroaktivní změnou podmínek impuls k podání arbitráží na ochranu těchto investic. Fakt, že v Česku není stabilní právní stát, určitě nepomůže dobré pověsti naší země,“ dodává Jan Fousek.

„Série restriktivních kroků jako bylo zavedení 26procentního solárního odvodu a jeho následné prodloužení ve výši 10 procent na celou dobu životnosti fotovoltaických elektráren, zrušení daňových prázdnin nebo vynucené investice do dispečerského řízení a recyklačních poplatků zasáhly negativně státem garantované ekonomiky. Největší škodou je však to, že nedodržení podmínek podpory vedlo de facto k zastavení dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů v České republice,“ dodává Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

