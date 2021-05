Sokolov připravil šest strategických projektových záměrů na transformaci regionu

Sokolov 6. května (ČTK) - Město Sokolov připravilo šest strategických projektových záměrů, na které má šanci získat peníze z evropského Fondu Spravedlivé transformace (Just Transition Fund, FST). Projekty mají přinést zásadní změnu hospodářského fungování uhelného regionu a vytvořit v něm nové pracovní příležitosti. Počítá se například s revitalizací bývalého dolu nebo se změnou hospodaření s odpady ve městě, řekla ČTK starostka Sokolova Renata Oulehlová (ANO).

Foto: Lom Jiří (zdroj: abejorro34@flickr.com)



Jedním z projektových záměrů je revitalizace bývalé třídírny dolu Jiří a území bývalého železničního depa, které je ve zchátralém stavu. Město chce prázdné budovy v areálu zdemolovat a vybudovat tam nové parkovací plochy a průmyslovou zónu, ve které jsou v plánu pozemky pro podnikání, několik průmyslových hal nebo skladovací prostory.

Dalšími návrhy města je vybudování podzemních kontejnerů na odpad, vybudování vodovodu a kanalizace pro část města Hrušková na území bývalého lomu Michal, využívání obnovitelných zdrojů energie ve městě nebo postavení podzemního parkoviště a revitalizace náměstí Budovatelů v centru města. Mezi projekty je i záchrana hornických tradic a kulturního dědictví včetně stavebních úprav Hornického domu.

Náklady na každý projekt se odhadují na více než 200 milionů korun. "Všechno jsou to projekty investiční, zřejmě největší částka bude na revitalizaci bývalé třídírny dolu Jiří a železničního depa, dále bude následovat projekt revitalizace bývalého lomu Michal. Co se týče našeho hornického domu, kde je projekt hotový a jsme stoprocentně připraveni, je rozpočet asi 400 milionů korun," řekla starostka.

Své projektové záměry poslalo město koncem dubna do veřejné výzvy Karlovarského kraje. Tam budou poté na základě vybraných kritérií vyhodnoceny.

Karlovarský kraj by měl podle návrhu ministerstva životního prostředí z Fondu spravedlivé transformace dostat 15 procent z celkových 41 miliard korun. Dalších 38 procent by měl získat Ústecký kraj a 46 procent kraj Moravskoslezský. To je podle vedení Karlovarského kraje, které navrhovalo rozdělení zhruba na třetiny, nepřijatelné, chce se proto bránit.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 6. 5. 2021

