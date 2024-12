Sněmovna schválila pravidla pro rozvoj OZE i kontroverzní změny v dotacích

Praha 11. prosince (ČTK) - Poslanci dnes schválili dlouho očekávanou novelu energetického zákona. Jejím hlavním bodem jsou pravidla pro akumulaci či agregaci energie, což je podle expertů důležitý posun pro modernizaci české energetiky. Součástí novely je i zpřísnění vyhodnocování výnosnosti solárních elektráren z let 2009 a 2010, což má snížit výdaje státu na podporu jejich provozu. Odborníci v této souvislosti ovšem varují před tím, že krok ohrozí důvěru investorů, oboroví zástupci upozorňují i na hrozbu arbitráží. Schválený návrh také počítá s tím, že spotřebitelé a živnostníci, kteří se rozhodnou předčasně odejít od dodavatele elektřiny nebo plynu, s nímž mají uzavřenou smlouvu na dobu určitou, budou muset zaplatit smluvní pokutu.

Individuální vyhodnocování výnosnosti solárních elektráren s výkonem nad 30 kilowattů uvedených do provozu v letech 2009 a 2010 je jednoznačně nekontroverznějším bodem celé novely. Provozovatelé budou muset například každoročně do 15. prosince informovat operátora trhu, zda jim v příštím roce vznikne nárok na podporu. Na obnovitelné zdroje chce stát v příštím roce stejně jako letos vyčlenit 8,5 miliardy korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) přitom původně pro rok 2025 podle stávajících pravidel počítalo s 31,2 miliardy korun.



Podle oborových zástupců jsou však změny zejména rizikem pro další investice do obnovitelných zdrojů a mohou mít fatální dopad na celý sektor. Solární asociace varovala před tím, že Česku kvůli tomu hrozí miliardové škody a arbitráže s investory. Analytici pak upozornili i na možný dopad na důvěru investorů v dalších oborech.



Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl už v říjnu, že obavy z případných arbitráží nemá. Všechna opatření jsou podle něj v souladu s evropskou legislativou i českým právním řádem. Dnes zdůraznil, že stát nechce měnit pravidla, ale chce zavést pouze důslednou kontrolu. "Maximálně vezmeme těm, kteří berou víc, než jsou česká a evropská pravidla," prohlásil.



Pozitivně experti hodnotili přijetí pravidel pro akumulaci, agregaci a flexibilitu energie. Mají zajistit systematické ukládání energie a její flexibilní využívání podle aktuálních potřeb sítě. Podle Svazu průmyslu pravidla Česko dlouhodobě potřebuje a dosud mělo vůči EU v tomto směru značný dluh. Podle energetických analytiků jde o důležitý posun pro další modernizaci české energetiky a také další rozvoj obnovitelných zdrojů.



Další novinkou, kterou novela energetického zákona zavádí, je ustanoveni sankce při předčasném ukončení smlouvy s dodavatelem energií. Dosud energetický zákon sankce při předčasném ukončení smlouvy nespecifikoval a dodavatelé ukládali sankce podle zásady přiměřenosti podle občanského zákoníku. Podle nových pravidel spotřebitelé budou muset zaplatit při předčasném odchodu od dodavatele až 40 procent z částky, kterou by jinak zaplatili při trvání smlouvy až do jejího konce. Spotřebitel či podnikatel přesto bude mít právo se domáhat u soudu snížení pokuty až do výše vzniklé škody v souladu s ustanovením občanského zákoníku.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 11. 12. 2024

