Sněmovna přerušila debatu o novele energetického zákona do úterý

Praha 5. března (ČTK) - Sněmovna dnes přerušila druhé čtení poslanecké novely energetického zákona, která má především urychlit povolování nových paroplynových zdrojů energie. Vrátí se k ní příští úterý. Důvodem je to, aby poslanci měli čas připravit a podat své pozměňovací návrhy. Tímto bodem skončilo dnešní jednání Sněmovny. Poslanci se sejdou opět ve čtvrtek ráno.

Novelu přezdívanou Lex plyn předložila skupina koaličních poslanců v čele s ministrem průmyslu Lukášem Vlčkem (STAN). Ministr dnes před poslanci zdůraznil, že pokud se má do těchto zdrojů v budoucnu investovat, je nutné povolovací řízení zrychlit. Paroplynové elektrárny by měly zajistit dostatečnou kapacitu pro výrobu elektřiny při očekávaném nadcházejícím útlumu uhlí. Podle dřívějšího vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS) se Česko díky tomu vyhne závislosti na dovozu elektřiny ze zahraničí. Návrh by mohl zkrátit povolovací procesy až o pět let.



Sněmovní hospodářský výbor doporučil na Vlčkův návrh vložit do novely opatření, které zakáže používání zařízení na maření přebytečné energie pod hrozbou až pětimilionové sankce. Mařiče mění elektřinu na teplo bez dalšího využití. Důvodem jejich připojování jsou situace, kdy je cena elektřiny záporná.



Ve sněmovním systému už se některé pozměňovací návrhy objevily. Vlček s dalšími poslanci například předložil návrh, který reaguje na předchozí novelu energetického zákona. Tato novela, o které Sněmovna hlasovala v úterý, zavedla přes nesouhlas opozice i Senátu individuální kontroly výnosnosti solárních elektráren uvedených do provozu v letech 2009 až 2010. Jde o opatření, které má pomoci státu snížit podporu obnovitelných zdrojů ze státního rozpočtu a týká se elektráren s výkonem nad 30 kilowatt. Vlčkův aktuální návrh zvyšuje tento limit na 145 kW.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 5. 3. 2025

