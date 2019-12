Sněmovna podpořila zachování současné vratky zelené nafty

Praha 11. září (ČTK) - Sněmovna dnes v úvodním kole podpořila poslanecký návrh, který do zachovává nynější způsob stanovení úrovně vratky spotřební daně z nafty pro zemědělce, takzvanou zelenou naftu. Nyní je vratka odstupňovaná podle úrovně živočišné výroby, od příštího roku se má podle platného zákona sjednotit na 4,38 Kč na litr spotřebované nafty. Pod návrhem, který zachovává nynější způsob, jsou podepsaní poslanci KSČM, ANO, KDU-ČSL, ČSSD a SPD.

Předkladatelé chtěli, aby Sněmovna jejich návrh schválila ve zrychleném režimu již v prvním čtení. Tento návrh ale vetovaly kluby ODS, STAN, Pirátů a TOP 09, jak jim umožňuje jednací řád. Předloha také odolala návrhu na zamítnutí, který vznesla Veronika Vrecionová (ODS). Poslanci však zkrátili lhůtu na projednání ve sněmovních výborech na 30 dnů místo obvyklých 60 dnů.

S návrhem přišli předkladatelé proto, aby pomohli udržet či podpořit počty hospodářských zvířat. Chtějí zlepšit jejich ekonomickou situaci. Argumentují tím, že nižší počty chovaných hospodářských zvířat způsobují i nižší objem produkovaných statkovýchhnojiv. To má špatný vliv na kvalitu půdy i obsah humusu. Následkem je eroze půdy a lokální záplavy, uvádí důvodová zpráva.

Novela zákona z roku 2016 rozšířila zelenou naftu na živočišnou výrobu, do té doby se vztahovala pouze na rostlinnou výrobu. Po změně zákona ji mohou využívat i rybníkáři a firmy v lesním hospodářství. Od poloviny loňského roku pak začalo platit, že vratka daně se odstupňuje podle intenzity chovu zvířat. Nejméně dostávají firmy bez živočišné výroby. S vyšším poměrem živočišné výroby roste i vratka. Tento způsob vracení daně chtějí poslanci zachovat i od příštího roku.

Vláda k jejich návrhu vyslovila neutrální stanovisko. Poukázala však na to, že nynější systém vracení části daně, který má být zachován, je velmi složitý. To je pak administrativně složité pro zemědělce i pro úřady. Zatímco předkladatelé odhadují dopad na státní rozpočet 250 milionů korun, podle vlády by představoval 700 až 900 milionů proti stavu, který má od příštího roku platit. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) dnes před poslanci řekla, že současný systém je pro ni složitý a že pro návrh poslanců ve vládě nehlasovala.

Bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) avizoval, že předloží pozměňovací návrh na podporu zemědělců, kteří pěstují plodiny vhodné pro zadržení vody v krajině a plodiny s protierozním účinkem. Hovořil například o ovocných sadech nebo cukrové řepě.

Poslankyně Vrecionová však řekla, že institut zelené nafty nefunguje a nepomohl řešit ekonomické problémy zemědělců. Označila tento systém za nesystémový a nesmyslný. Také bývalý ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09) označil zelenou naftu za distorzi, která komplikuje správu spotřební daně.

Zdroj: Tisková zpráva ČTK 11.9.2018

Tweet

Datum uveřejnění: 11. září 2018

Poslední změna: 2. dubna 2019

Počet shlédnutí: 10