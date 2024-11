Sněmovna nestihla projednat novelu, jež může omezit platby podporovaným zdrojům

Praha 22. listopadu (ČTK) - Sněmovna dnes nestihla závěrečné schvalování energetické novely, která by po poslaneckých úpravách mohla omezit peníze ze státního rozpočtu vyplácené na podporované zdroje energie. Nedostala se ani k završení projednávání novely lex Ukrajina o dalším prodlužování dočasné ochrany pro ukrajinské uprchlíky.

Návrhy na snížení podpory pro obnovitelné zdroje energie vyvolávají nesouhlas zástupců průmyslu i provozovatelů fotovoltaik. Tři zahraniční investoři už kvůli tomu chystají proti Česku žaloby. Před osekáním podpory varuje i opoziční hnutí ANO, obává se možných budoucích arbitráží.



V novele lex Ukrajina zpochybňují poslanci opozičního hnutí ANO zejména uzákonění nového trestného činu činnosti pro cizí moc, za který by hrozil v základní sazbě jeden rok až pět let vězení. Poslanecká úprava vychází z širší vládní novely trestního zákoníku, kterou dostala Sněmovna v úterý. Zástupci ANO tvrdí, že jde o přílepek.



Sněmovní jednání zablokoval dnes ráno více než dvouhodinovým vystoupením předseda ANO Andrej Babiš, k němuž využil svého přednostního práva. Podle některých koaličních poslanců bylo cílem jeho projevu právě oddálení schvalování této dvojice novel, k nimž by se Sněmovna mohla vrátit patrně nejdříve v prosinci.



Piráti v reakci na Babišův postup předložili dnes návrh usnesení, kterým by Sněmovna zejména řečníky s právem přednostního vystoupení omezila. K programu schůze by mohli vystoupit jen jednou, mluvit by mohli nejvýše půl hodiny. Při projednávání předloh by mohli k řečništi až třikrát. Limit pro vystoupení by byla jedna hodina. Místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová (Piráti) však neprosadila, aby Sněmovna rozhodla o úpravě pravidel jednání začátkem prosince.



Zákon o sněmovním jednacím řádu stanoví, že řečníkům s přednostním právem se udělí slovo, kdykoli o to požádají. Výsadu mají prezident republiky, členové vlády a vedení Sněmovny, předsedové poslaneckých klubů a předsedově sněmovních stran a hnutí.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 22. 11. 2024

