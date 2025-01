SmVaK Ostrava pokrývají elektřinou z obnovitelných zdrojů přes 40 pct spotřeby

Ostrava 27. ledna (ČTK) - Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (SmVaK) loni ve svých sedmi malých vodních elektrárnách v areálech centrálních úpraven vody a významných vodojemů vyrobila 4,75 gigawatthodiny elektřiny, prakticky stejně jako před rokem. Elektřinou vyrobenou z vody a bioplynu z čistírenských kalů firma dokáže pokrýt už více než 40 procent své spotřeby elektrické energie. ČTK to dnes sdělil mluvčí SmVaK Marek Síbrt.

"Pracujeme na tom, aby se tento podíl dále zvyšoval. Plánujeme vybudovat nové malé vodní elektrárny u významných vodojemů (Krmelín, Bludovice, Bruzovice...) - zde záleží na politice státu, stejně jako využít rozlehlé areály čistíren odpadních vod pro fotovoltaické parky - zde záleží na kapacitě distribuční soustavy," uvedl mluvčí.



SmVaK patří mezi největší vodárenské firmy v ČR. Vodu dodávají více než 730.000 lidí zejména na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku, ale také například do části Olomouckého kraje nebo do pohraniční oblasti Polska.



Všechny tři centrální úpravny pitné vody, které má podnik ve Vítkově na Opavsku a na Frýdecko-Místecku ve Frýdlantu nad Ostravicí a ve Vyšních Lhotách, vyrobily loni více elektrické energie, než samy spotřebovaly. "Několikanásobně přesáhla výroba zelené elektrické energie spotřebu také v areálech tří významných vodojemů Ostravského oblastního vodovodu v Ostravě-Krásném Poli, Bílově a Frýdku-Místku. Zařízení v Zelinkovicích procházelo opravou a během pouhých dvou měsíců fungování dokázalo pokrýt celoroční spotřebu areálu," uvedl Síbrt.



Čistírna odpadních vod v Opavě byla z hlediska spotřeby elektřiny soběstačná ze 71 procent. Od zářijových povodní přitom byla tamní kogenerační jednotka až do konce roku mimo provoz.



Malé vodní elektrárny firma buduje v úpravnách vody na přivaděčích surové vody z údolních nádrží, kde efektivní provoz zajišťuje stálý průtok a dostatečný spád vody. Vyrobená elektřina se primárně spotřebovává přímo v místě výroby, přebytky podnik dodává do sítě.



"Dlouhodobě pracujeme na technických řešeních vedoucích k úsporám ve spotřebě energií a nových příležitostech pro zvýšení výroby energií z obnovitelných zdrojů. Řadu projektů jsme již realizovali, jde o výměnu dmychadel v areálech významných čistíren odpadních vod, na řadě dalších aktuálně pracujeme tak, abychom dosáhli našich cílů v oblasti energetické soběstačnosti," uvedl generální ředitel SmVaK Anatol Pšenička.



V roce 2023 firma z obnovitelných zdrojů vyrobila 43 procent elektrické energie, kterou spotřebuje. "Letos by to mělo být 45 procent, v příštím roce 50 procent," dodal ředitel.



