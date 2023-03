Služba „Třídím gastro“ navyšuje ve městech počet nádob na kuchyňský odpad. V Kopřivnici a Krnově jejich množství až zdvojnásobí

Společnost EFG Waste logistic navyšuje v průběhu prvního čtvrtletí letošního roku počet nádob na sběr gastroodpadu v řadě obcí zapojených do projektu “Třídím gastro”. Nové sběrné nádoby jsou tak od února k dispozici obyvatelům Krnova. Během března a dubna pak přibudou také v dalších šesti městech Moravsko-slezského, Olomouckého a Jihomoravského kraje.

K separaci kuchyňského odpadu přistupují města, obce a gastropodniky zodpovědně. Díky projektu „Třídím gastro“ jej v současné době třídí již dvacet českých měst, v části z nich společnost EFG Waste logistic nyní navyšuje počet speciálně uzavíratelných hnědých nádob s označením „gastroodpad“ o objemu 120 l. Konkrétně v Krnově a Kopřivnici jejich množství během února a března téměř zdvojnásobí.

„Naši občané se do třídění kuchyňského odpadu pustili velmi důsledně, v jednom kontejneru jej průměrně končilo až 40 kilogramů. Od února jsme proto pro obyvatele rozmístili deset dalších nádob na tento druh odpadu. Díky možnosti jeho separace od toho komunálního, již není na skládku vyvážena složka, která má smysluplné využití, a navíc ušetříme na skládkovacích poplatcích, které budou rok od roku nákladnější,“ sdělila Pavla Hájková, referentka z oddělení komunálních služeb města Krnov.

Speciální hnědé nádoby na sběr gastroodpadu nejsou službou „tridimgastro.cz“ jen vysypávány, jak je to běžné u komunálního odpadu, ale jsou na místě ihned vyměněny za prázdné a vyčištěné nádoby. Vhazovat do nich lze například potraviny rostlinného i živočišného původu po datu spotřeby, zbytky vařeného jídla, pečivo, ovoce a zeleninu nebo sedliny kávy a čaje, a to i s původním obalem (kromě skla). Obaly jsou následně separovány na třídicí lince.

„Pro řadu obyvatel zapojených měst a obcí se už za rok a půl fungování pilotního projektu stalo třídění kuchyňského odpadu naprostou samozřejmostí. V letošním roce proto budeme ve spolupráci s obcemi navyšovat nejen množství nádob, ale také optimalizovat umístění stanovišť, aby byly obyvatelům co nejdostupnější. Z pilotního sběru gastroodpadu tak v mnoha obcích přejdeme do dlouhodobé spolupráce,“ uvedl Ondřej Černý, ředitel divize EFG Logistics.

Společnost EFG Waste logistic díky zodpovědným původcům odpadu jen za loňský rok v rámci projektu „Třídím gastro“ svezla do svých bioplynových stanic EFG Rapotín BPS a EFG Vyškov BPS téměř 1 000 tun gastroodpadu, který následně použila jako obnovitelný zdroj pro výrobu zelené elektřiny, tepla a biometanu.

Projekt Třídím gastro společnosti Energy financial group odstartoval v květnu 2021 v několika obcích na Šumpersku. Služba je dodávána tzv. na klíč s komplexním zajištěním po legislativní i technické stránce. Speciální sběrné nádoby na gastroodpad již mohou využívat například obyvatelé Šumperka, Olomouce, Opavy, Velkých Losin, Rapotína, Nového Jičína či Přerova. Svou činností tak dokazují, že pokud je gastroodpad správně vytříděn, přináší to obcím nejen ekologické, ale také ekonomické výhody. Z měst, obcí, školních jídelen i komerčních gastro provozů sváží EFG do svých bioplynek již okolo 960 tun odpadu ročně z více než 3 000 nádob. Tuto bilanci přitom neustále navyšuje.

Zdroj: Skupina EFG 1. 3. 2023

