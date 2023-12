Skupina Veolia plánuje v přerovské teplárně vyrábět palivo z odpadu

Přerov 20. prosince (ČTK) - Společnost Recovera ze skupiny Veolia chce v areálu teplárny v Přerově vybudovat provoz na výrobu tuhého alternativního paliva (TAP) z odpadu. Plánovaná technologie má roční zpracovatelskou kapacitu 100.000 tun nerecyklovatelného komunálního odpadu sváženého z Přerovska i části Olomouckého a Zlínského kraje. Z odpadu se bude vyrábět TAP pro nový multipalivový kotel instalovaný v přerovské teplárně. Pokud investor získá potřebná povolení, tak chce stavbu provozu na výrobu TAP zahájit příští rok a linku zprovoznit v roce 2025. ČTK dnes informaci získala z databáze posuzování vlivu staveb na životní prostředí EIA. Nové technologie využití komunálního odpadu mají nahradit skládkování, které by mělo skončit v roce 2030.

Foto: Marco Verch Professional @Flickr.com



Vedení společnosti Recovera plánovanou výrobu TAP zdůvodnilo tím, že v Olomouckém kraji produkce tohoto paliva výrazně zaostává za potřebou teplárenských firem. "Jedná se o vybudování nového zařízení pro nakládání s odpady, které bude zpracovávat zbytkový směsný komunální odpad, některé biologicky rozložitelné odpady, výměty ze třídění plastového odpadu a některé energeticky využitelné průmyslové odpady. Veškeré zpracovávané odpady budou kategorie ostatní odpad," stojí v oznámení firmy Recovera. Plánované zařízení v Přerově má ročně z odpadu vyprodukovat až 80.000 tun TAP.



V přerovské teplárně byl už instalován nový multipalivový kotel na biomasu,který může ročně spálit až 114.000 tun TAP. Firma zprovoznila i dva kotle na zemní plyn s nízkoemisními hořáky. Dva starší kotle na uhlí díky tomu odstavila. "Záměr (výroba TAP) je umístěn přímo do areálu Teplárny Přerov, pro kterou je výroba TAP primárně určena. Svým umístěním umožňuje efektivní svoz z regionu Přerovska, Olomouckého a Zlínského kraje v dostupné vzdálenosti," uvedli autoři oznámení. Komunální odpad má do areálu teplárny denně přivážet až 39 nákladních vozidel. Výroba TAP ale podle společnosti Recovera nezvýší frekvenci nákladní dopravy v Přerově, jelikož teplárna funguje v průmyslové zóně v okrajové části města a bude napojena na rozestavěnou dálnici D1.



Linku na výrobu TAP z komunálního odpadu plánuje postavit v Prostějově nedaleko vlakového nádraží společnost FCC ČR. Plánovaná technologie má zpracovat až 50.000 tun odpadu za rok. Firma FCC nejdříve chtěla vyrábět TAP v nedalekých Biskupicích a odvážet ho ke spálení do teplárny v Přerově. Obecní zastupitelstvo s tím ale nesouhlasilo. V obci vznikla petice, podepsalo ji přes 2000 lidí. Společnost FCC poté od plánované investice v Biskupicích ustoupila. Chystanou zpracovatelskou kapacitu firma nabídla i prostějovské radnici, která odešla ze Servisní společnosti odpady Olomouckého kraje. Tato krajská firma vlastněná samosprávami zajistí pro města a obce likvidaci odpadu poté, co se zpřísní podmínky pro nakládání s odpady.



Zdroj: Tisková zpráva ČTK 20. 12. 2023

