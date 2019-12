Skupina EFG zahájila v Rapotíně výrobu biometanu z bioplynu

Rapotín (Šumpersko) 24. října (ČTK) - Zařízení na výrobu biometanu z bioplynu dnes v Energetickém centru recyklace v Rapotíně (ECR) na Šumpersku zprovoznila investiční skupina Energy financial group (EFG). Do moderní technologie investovala 45 milionů korun. Místopředseda představenstva EFG Tomáš Voltr novinářům řekl, že rapotínská technologie na výrobu biometanu je prvním zařízením svého druhu v Česku. Biometan bude vtlačován přímo do plynárenské distribuční soustavy spravované firmou GasNet.

"Celková investice do výrobny biometanu byla 45 milionů korun a podle našich propočtů by se díky ní měla zvýšit výnosnost projektu ECR Rapotín až o 20 procent. O biometanu se v posledních letech hovoří jako o palivu budoucnosti a poptávka po jeho využití zejména v dopravě v zemích EU výrazně roste," zdůvodnil investici Voltr.

ECR Rapotín je v areálu bývalých skláren a nyní zajišťuje svoz, příjem a třídění odpadů. Zároveň v něm funguje bioplynová stanice. Centrum může ročně zpracovat až 30.000 tun bioodpadu, přičemž jeho produkty jsou bioplyn a organicko-minerální hnojiva. Nyní k nim přibylo i zařízení na úpravu bioplynu. Ročně dokáže vyrobit až 1,3 milionu metrů krychlových biometanu.

Skupina EFG zvažuje podobné investice do výroby biometanu i na jiných místech. Podle Voltra v ČR funguje sedm desítek bioplynových stanic, které lze vybavit zařízením na produkci biometanu. "Určitě u řady z těchto zařízení budeme budovat další projekty tohoto typu," uvedl.

Biometan lze díky jeho srovnatelným vlastnostem se zemním plynem vtlačovat do plynárenské distribuční soustavy. Podle výkonné ředitelky Českého plynárenského svazu Lenky Kovačovské má biometan značné možnosti využití. Bez problémů můžou biometan spalovat plynové kotle, vařiče i auta na stlačený plyn. "Reálný potenciál do roku 2050 pro využívání pokročilého biometanu v plynárenské infrastruktuře dosahuje téměř deseti procent celkové tuzemské spotřeby zemního plynu za rok, tedy úrovně zhruba 750 milionů metrů krychlových. Velkou výhodou je, že produkce biometanu je kontinuální a není závislá na počasí," řekla.

Díky speciální separační technologii je bioplynová stanice v ECR Rapotín schopna zpracovat většinu bioodpadu. Prostřednictvím kogenerační jednotky pak přeměňuje bioplyn na elektrickou a tepelnou energii, které jsou pro stanici jedním ze tří zdrojů příjmu. Přebytečné teplo využívá část obyvatel Rapotína pro ohřev vody a vytápění, elektrická energie je dodávána do distribuční soustavy.

Skupina EFG, v čele jejíhož představenstva je podnikatel Ivo Skřenek, se zabývá zpracováním biologicky rozložitelných odpadů a jejich svozem. Tržní hodnota aktiv ovládaných skupinou byla loni na úrovni 800 milionů korun, uvádí skupina na svém webu.

