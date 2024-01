Skupina EFG v roce 2024 výrazně navýší produkci biometanu

Společnost Energy financial group (EFG) má před sebou důležitý rok, který přinese řadu investičních výzev, nových projektů i navýšení zpracovatelské a výrobní kapacity energetických zdrojů v jejím portfoliu. V roce 2024 se očekává výrazný růst potenciálu výroby biometanu uvnitř skupiny, a to ze současných 16 GWh ročně až na 87 GWh ročně. Navýšit se má také kapacita zpracování biologicky rozložitelných odpadů v rámci bioplynových stanic společnosti na 74 tisíc tun bioodpadu. Důraz bude nadále kladen i na rozvoj služeb výkonové rovnováhy.

Foto: Energy Financial Group a.s.



Z hlediska navýšení produkce tzv. zeleného plynu očekává skupina EFG poměrně silný rok. Brzy spustí výrobu biometanu v bioplynové stanici ve Vyškově, kterou vlastní od roku 2020. Dále pak navýší produkci plynu z obnovitelných zdrojů ve své historicky první stanici v Rapotíně, kde výroba biometanu probíhá již od roku 2019. A spustit hodlá také produkci výrobní jednotky biometanu ve Vysokém Mýtě, kterou do svého portfolia zařadila minulý rok.

V roce 2024 se očekává výrazný růst potenciálu výroby biometanu skupiny EFG, a to ze současných 16 GWh/rok až na 87 GWh/rok. „Ačkoli budeme v rámci portfolia bioplynových stanic pokračovat v kombinované výrobě zeleného tepla a elektřiny, na výrobu biometanu jakožto aktuálně velmi potřebného, pokročilého plynu z obnovitelných zdrojů, klademe stále větší důraz,“ potvrzuje Tomáš Voltr, výkonný ředitel investiční skupiny EFG.

V rámci bioplynové stanice EFG Vyškov BPS se aktuálně dokončuje výstavba jednotky tzv. upgradingu bioplynu na biometan. Následovat bude navýšení výroby v Rapotíně, které je chystáno na třetí kvartál roku 2024. Podobná situace je ve Vysokém Mýtě, kde se očekává spuštění výroby zeleného plynu v druhé polovině tohoto roku. V současné době zde probíhají přípravné práce.

Navýšení kapacity zpracování biologicky rozložitelného odpadu

Ruku v ruce s růstem potenciálu výroby biometanu v rámci bioplynových stanic skupiny EFG se rovněž zvyšují jejich roční zpracovatelské kapacity, a to ze 42 tisíc tun na 74 tisíc tun biologicky rozložitelného odpadu.

Skupina EFG se bude nadále soustředit také na služby výkonové rovnováhy, které začala poskytovat minulý rok při elektrárně na biomasu MOSTEK energo, jež vlastní od roku 2019. Tento největší energetický zdroj v portfoliu EFG začal loni poskytovat rozvoj služeb výkonové rovnováhy, které by měly letos po zapojení turbíny dosáhnout výkonu 11 MW. Služby výkonové rovnováhy sítě budou přitom poskytovány také v rámci bioplynových stanic EFG. První z nich by měly být realizovány do roku 2025.

Do konce roku 2025 skupina EFG také plánuje provozovat celkem sedm bioplynových stanic vyrábějících ročně až 100 GWh tohoto tzv. zeleného plynu, z nichž pět bude vyrábět i biometan. Holding by tak na svých stanicích měl být schopen zpracovat až 150 tisíc tun jinak nevyužitelného, prakticky výhradně skládkovaného bioodpadu, z něhož vyrobí kromě zeleného plynu až 45 GWh elektřiny a 15-20 MW flexibilního výkonu v rámci svých provozovaných bioplynových stanic za rok.

Foto: Potenciál výroby biometanu skupiny EFG (Zdroj: Energy Financial Group a.s.)

Foto: Roční kapacity zpracování bioodpadu v bioplynových stanicích EFG (Zdroj: Energy Financial Group a.s.)

Zdroj: Tisková zpráva Energy Financial Group a.s. (EFG) 29. 1. 2024

Tweet

Datum uveřejnění: 31.1.24

Poslední změna: 31.1.2024

Počet shlédnutí: 0