Skupina EFG investuje 26 milionů korun do modernizace svozu gastroodpadu

Energy financial group (EFG) v rámci svého projektu „tridimgastro.cz“ od dubna uvádí do provozu nová svozová vozidla s integrovaným mycím systémem separačních nádob. Služba se zaměřuje na sběr, svoz a recyklaci kuchyňského odpadu, zejména od komunálních původců, ale i restauračních zařízení. Do modernizace systému EFG investuje celkem 26 milionů korun. Vytříděný gastroodpad sveze do svých biometanových stanic, kde bude zpracován na nízkoemisní plyn, elektřinu a teplo.

Foto: Energy financial group (EFG)



Sběr kuchyňského odpadu v Česku neustále roste a další jeho rozšíření se očekává i v souvislosti s novelou vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, která má být vydána k odpadovému zákonu. Ta počítá s tím, že budou česká města a obce s účinností od roku 2028 povinny zajistit systém odděleného sběru kuchyňských odpadů. Skupina EFG proto už od minulého roku investuje do modernizace svozového systému, aby zefektivnila logistiku jeho sběru a posílila kapacitu pro zpracování odpadu ve svých bioplynových stanicích. První z nových svozových vozů se dostane do provozu již letos v dubnu.

„Naše moderní svozové vozy, do jejichž pořízení jsme investovali 23 milionů korun, zajistí nejen snazší svoz vytříděného odpadu, ale také hygienizaci nádob přímo na místě díky integrovanému mycímu systému. Nádoby se tak už nebudou muset vyměňovat za prázdné, což výrazně zvýší efektivitu i usnadní logistiku celého procesu svozu kuchyňského odpadu. Již v průběhu letošního roku chystáme do provozu uvést celkem čtyři tyto vozy, díky nimž můžeme navýšit roční svoz o více než 2 000 tun odpadu,“ uvádí Ondřej Černý, ředitel divize EFG Logistics.

Součástí investice, která celkově dosahuje 26 milionů korun, je i pořízení 6 velkoobjemových kontejnerů na svozové vozy a přibližně 2,5 tisíce nádob na sběr gastroodpadu pro obce a města. Nový systém navíc umožní obsloužit více klientů během jednoho svozu, čímž přispěje také ke snížení enviromentálního zatížení spojeného s přepravou odpadů.

Projekt „tridimgastro.cz“ úspěšně funguje již ve více než dvaceti pěti českých městech a obcích. Díky aktivnímu přístupu obyvatel k třídění řada z nich, jako například Šumperk, Opava a Kopřivnice, dokonce počet sběrných nádob postupně navyšuje. Přibývají také restaurační provozy, školní jídelny a stravovny, které gastroodpad separují. Za loňský rok se tak podařilo v rámci služby „Třídím gastro“ sesbírat na 3 000 tun tohoto odpadu, přičemž jeho množství by mělo podle odhadů EFG letos vzrůst na téměř 5 000 tun. Odpad je pak v rámci skupiny nízkoemisně zpracováván na biometan, elektrickou a tepelnou energii.

