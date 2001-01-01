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Skupina ČEPS loni zvýšila čistý zisk meziročně o 35 pct na 6,8 miliardy korun
Praha 29. června (ČTK) - Státní energetická skupina ČEPS, do níž vedle mateřské společnosti patří například plynárenské firmy NET4GAS a Gas Storage CZ, loni zaznamenala čistý zisk přes 6,8 miliardy korun. Meziročně si tak polepšila zhruba o 35 procent. Skupina loni navýšila také investice na téměř 11 miliard korun, což bylo dosud nejvíce. Vyplývá to z výroční zprávy skupiny za rok 2025.
Foto: analogicus@Pixabay.com
Skupina ČEPS zahrnuje provozovatele elektroenergetické přenosové soustavy a jeho dceřiné společnosti. Od roku 2023 do skupiny patří také plynárenské podniky NET4GAS a Gas Storage CZ, které před třemi lety koupil za celkem 17 miliard korun.
"Rok 2025 byl obdobím, které znovu potvrdilo význam stabilní a spolehlivé přenosové soustavy pro fungování celé české ekonomiky. Energetický sektor v Evropě nadále čelil rychlým změnám - od rozvoje obnovitelných zdrojů a decentralizace výroby až po rostoucí požadavky na flexibilitu a kybernetickou odolnost," řekl při hodnocení loňského roku předseda představenstva ČEPS Jan Kalina.
K nejvýznamnějším událostem loňského roku patřilo podle něj například zavedení harmonizované metodiky výpočtu vnitrodenních kapacit, nákup záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací, zavedení 15minutového obchodního intervalu na denním trhu s elektřinou a zejména rozsáhlý výpadek elektřiny v červenci loňského roku a jeho následné vyšetřování. Kalina zároveň ocenil další konsolidaci a rozvoj NET4GAS a Gas Storage CZ v rámci skupiny.
Investice celé skupiny loni činily přes 10,81 miliardy korun. Meziročně se jednalo o nárůst o pět procent, oproti roku 2023 to bylo o 40 procent více. "Mezi nejvýznamnější investiční akce roku patřilo uvedení nové rozvodny Milín 400 kV do provozu, rozšíření a rekonstrukce rozvoden Hradec, Chrást, Slavětice a Sokolnice či modernizace vedení V413 Řeporyje–Mírovka, V423 Čebín–Sokolnice a V453 Krasíkov–Neznášov," uvedla skupina.
Letos chce skupina podle Kaliny pokračovat v modernizaci přenosové soustavy i jednotného evropského trhu s elektřinou. "Zároveň se zaměříme na posilování kybernetické a fyzické bezpečnosti, další rozvoj datové infrastruktury a digitalizaci provozních procesů," dodal Kalina.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 29. 6. 2026
Poslední změna: 2.7.2026
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Skupina ČEPS loni zvýšila čistý zisk meziročně o 35 pct na 6,8 miliardy korun
Praha 29. června (ČTK) - Státní energetická skupina ČEPS, do níž vedle mateřské společnosti patří například plynárenské firmy NET4GAS a Gas Storage CZ, loni zaznamenala čistý zisk přes 6,8 miliardy korun. Meziročně si tak polepšila zhruba o 35 procent. Skupina loni navýšila také investice na téměř 11 miliard korun, což bylo dosud nejvíce. Vyplývá to z výroční zprávy skupiny za rok 2025.
Skupina ČEPS zahrnuje provozovatele elektroenergetické přenosové soustavy a jeho dceřiné společnosti. Od roku 2023 do skupiny patří také plynárenské podniky NET4GAS a Gas Storage CZ, které před třemi lety koupil za celkem 17 miliard korun.
"Rok 2025 byl obdobím, které znovu potvrdilo význam stabilní a spolehlivé přenosové soustavy pro fungování celé české ekonomiky. Energetický sektor v Evropě nadále čelil rychlým změnám - od rozvoje obnovitelných zdrojů a decentralizace výroby až po rostoucí požadavky na flexibilitu a kybernetickou odolnost," řekl při hodnocení loňského roku předseda představenstva ČEPS Jan Kalina.
K nejvýznamnějším událostem loňského roku patřilo podle něj například zavedení harmonizované metodiky výpočtu vnitrodenních kapacit, nákup záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací, zavedení 15minutového obchodního intervalu na denním trhu s elektřinou a zejména rozsáhlý výpadek elektřiny v červenci loňského roku a jeho následné vyšetřování. Kalina zároveň ocenil další konsolidaci a rozvoj NET4GAS a Gas Storage CZ v rámci skupiny.
Investice celé skupiny loni činily přes 10,81 miliardy korun. Meziročně se jednalo o nárůst o pět procent, oproti roku 2023 to bylo o 40 procent více. "Mezi nejvýznamnější investiční akce roku patřilo uvedení nové rozvodny Milín 400 kV do provozu, rozšíření a rekonstrukce rozvoden Hradec, Chrást, Slavětice a Sokolnice či modernizace vedení V413 Řeporyje–Mírovka, V423 Čebín–Sokolnice a V453 Krasíkov–Neznášov," uvedla skupina.
Letos chce skupina podle Kaliny pokračovat v modernizaci přenosové soustavy i jednotného evropského trhu s elektřinou. "Zároveň se zaměříme na posilování kybernetické a fyzické bezpečnosti, další rozvoj datové infrastruktury a digitalizaci provozních procesů," dodal Kalina.
Zdroj: Tisková zpráva ČTK 29. 6. 2026
Poslední změna: 2.7.2026
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