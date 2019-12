Skotsko se zavazuje ke světově nejambicióznějšímu cíli - do roku 2045 dosáhnout nulových emisí

Skotská vláda se zavázala do roku 2045 úplně skoncovat s vypouštěním skleníkových plynů a již do roku 2040 být uhlíkově neutrální. Reaguje tak na výsledky Nezávislé Komise pro klimatickou změnu (CCC), dle které by celé Spojené království mohlo mít do roku 2050 nulové emise skleníkových plynů. Dle skotské vlády jde v současnosti o „světově nejambicioznější plán“ a pro jeho dosažení je třeba zapojení celého Spojeného království.

Celý článek naleznete zde.

Zdroj: oEnergetice.cz 13.5.2019

